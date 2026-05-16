Quanto vale um filme no Brasil?

O pedido de doação de R$ 134 milhões para o filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro, acendeu o debate sobre as cifras que movimentam a indústria audiovisual brasileira. Maior sucesso de bilheteria do país, o longa Minha Mãe é uma Peça 3, arrecadou R$ 179,7 milhões

Filme O Agente Secreto faturou R$ 94 milhões em bilheteria até março (Foto: Divulgação)

O pedido de uma doação de R$ 134 milhões para a realização do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, dominou o noticiário e as rodas de conversa pelo país afora. Afinal, o valor é muito ou é pouco para a indústria cinematográfica brasileira?

Bem, considerando as bilheterias das produções nacionais, esse investimento seria digno de um mecenas. Afinal, em termos de arrecadação com a exibição, o melhor desempenho ainda é o filme de encerramento da trilogia Minha Mãe é uma Peça, de Paulo Gustavo (2019), com R$ 179,7 milhões. Ainda na casa dos R$ 100 milhões figuram Ainda Estou Aqui (2024), com R$ 117 milhões, e Nada a Perder (2018), com R$116,3 milhões. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, filme brasileiro que mais recebeu indicações ao Oscar, acumulou cerca de R$ 94 milhões até março deste ano, contabilizando as bilheterias no Brasil (cerca de R$ 50 milhões) e no exterior.

Para além desse debate político-cultural, cabe uma reflexão sobre o perfil das produções brasileiras. Primeiro: qual o objetivo dos produtores e patrocinadores dos filmes, lucrar, realizar ou apoiar a difusão de uma ideia, uma história ou uma versão? Segundo: o que justifica a alta incidência de contratos de confidencialidade em produções nacionais?

Tira-dúvidas na reta final da declaração



Faltam menos de 15 dias para o fim do prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e cerca de 50% dos contribuintes ainda não acertaram suas contas com o Fisco, segundo dados da Receita Federal. Focado em quem ainda tem dúvidas, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Pernambuco realiza, neste sábado (16), mais uma edição do Declare Certo no Shopping Guararapes.

Nova pernambucana no Top 100 da construção



A Construtora Vertical comemora sua confirmação no rol das 100 maiores empresas do setor em 2026, segundo ranking da plataforma de informações da construção Intec Brasil. Com um portfólio variado de obras sob demanda, como hospitais, resorts, colégios, universidades e empreendimentos imobiliários, a Vertical é a 5ª do estado de Pernambuco e a 13ª no Nordeste na classificação geral.

Ação conjunta pela segurança sobre duas rodas



Uma iniciativa conjunta entre a 99, CTTU e Seambape - Sindicato dos Entregadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativos de Pernambuco, com apoio do Centro Educacional de Trânsito da Honda, reuniu cerca de 150 motociclistas em encontro no Recife. O evento focou no compartilhamento de informações sobre direção segura, comportamento nas vias e manutenção preventiva.

