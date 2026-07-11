Jovens preferem comprar carro a financiar imóvel

Estudo da Serasa Experian revela que um quarto dos jovens brasileiros com até 29 anos admite financiar um carro, enquanto apenas 14% consideram a possibilidade de contratar um financiamento imobiliário

Compra de automóveis continua em alta entre jovens (Marlon Diego/DP Imagem)

Comprar um carro é mais premente que adquirir um imóvel para um quarto dos jovens brasileiros com até 29 anos de idade. É o que revela um estudo realizado pela datatech Serasa Experian com integrantes da chamada Geração Z bancarizada. Já em relação à compra da casa própria, a possibilidade do financiamento imobiliário é avaliada por 14% desse segmento da população.

O comportamento dos brasileiros é diferente dos jovens de outros países. Em Portugal, por exemplo, esse público já responde por 60% dos novos contratos de financiamento imobiliário, segundo aponta estudo do Banco de Portugal. As elevadas taxas de juros no Brasil e a necessidade de uma entrada maior são alguns dos motivos que impactam na falta de perspectiva da compra do imóvel próprio, além da visão mais imediatista dos centennials.



O estudo revela também uma grande diversidade de perfis, variando segundo a faixa de renda e a maturidade financeira. Entre os jovens com rendimento mensal superior a dez salários mínimos, a intenção de compra de um veículo é avaliada por sete em cada dez pessoas, enquanto para quem ganha um salário mínimo a possibilidade é considerada por apenas 13%. Entre os novos entrantes no mercado de crédito, cerca da metade ainda não possui histórico bancário nem produtos de crédito, o que dificulta empréstimos de maior valor e prazo mais longo.

Solução e conflitos tributários em debate



O Centro Nacional para Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários (Cenapret), presidido pela advogada tributarista pernambucana Mary Elbe Queiroz, promove em agosto o 3º Workshop sobre Prevenção e Solução de Conflitos Tributários. O evento, que já está com a programação praticamente fechada, será realizado nos dias 20 e 21 de agosto, no Novotel, no Bairro de São José, no Recife.

Recife a passos firmes na economia do esporte



Em sua segunda edição, a Meia Maratona do Marco Zero busca firmar o Recife no calendário brasileiro de corridas de rua, que já movimenta mais de R$ 1 bilhão por ano. O evento, patrocinado pela Setta Energia, pretende consolidar o Recife ao lado de provas como a Meia Maratona do Rio, Meia Maratona das Cataratas, Meia Maratona de São Paulo e Meia Maratona de Florianópolis. Eventos desse porte movimentam toda uma cadeia de turismo esportivo, incluindo hotéis, restaurantes, transporte, academias e comércio especializado.

Tenório Simões e Casa Orange unem experiência



A Tenório Simões Construtora e a Casa Orange fecharam parceria para o lançamento do Città José Rufino Residence, no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife. O novo empreendimento, no modelo condomínio-clube, conta um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 100 milhões e tem cronograma de obras com previsão de entrega para dezembro de 2030.