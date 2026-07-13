Novo tarifaço terá seu "Dia D" em 15 de julho

Governo dos Estados Unidos anunciou que decisão sobre tarifa de 25% sobre produtos brasileiros será anunciada em breve. Empresas e entidades como CNI, Amcham e USCC seguem pedindo diálogo e solução negociada entre os dois países

As negociações do acordo foram lançadas no início do mês, logo depois de o presidente americano, Donald Trump, anunciar que taxaria a importação de aço. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Quarta-feira, dia 15 de julho. A data está bem circulada nos calendários das empresas brasileiras e norte-americanas e entidades empresariais dos dois países como o Dia D das novas tarifas que o governo dos Estados Unidos pretende impor ao Brasil após a conclusão das investigações do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR).

Na última semana, durante a audiência pública realizada pelo governo Trump e pela USTR, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) e a U.S. Chamber of Commerce (USCC) enviaram uma carta conjunta às autoridades brasileiras e norte-americanas pedindo a continuidade do diálogo para se chegar a uma solução negociada.

As entidades alertam que, se adotadas, as tarifas prejudicarão empresas dos dois países - elemento que parece estar sendo ignorado pelos Estados Unidos. O argumento é reforçado por empresas como Coca-Cola, eBay, Nestlé, Faber-Castell e Tesla, que utilizam insumos importados do Brasil.

Segundo estudo da CNI, entre os 13 produtos suscetíveis à sobretaxa, em 11 o Brasil é o principal fornecedor do mercado norte-americano. Ainda de acordo com a CNI, a nova tarifa de 25% elevará a taxação de cerca de 4 mil produtos brasileiros para 37,5%, pois ela se somará aos 2,5% adotados sob o argumento que o Brasil não reprime o trabalho escravo e à tarifa recíproca de 10% adotada em abril de 2025 e reeditada em fevereiro deste ano.

Escola de Economia Criativa PE empolga ministro



A criação da Escola de Economia Criativa em Pernambuco, idealizada pelo Sebrae/PE em parceria com o Governo do Estado, foi recebida com entusiasmo pelo ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, durante reunião realizada na última terça-feira (8). A iniciativa prevê ações de capacitação voltadas aos empreendedores locais do setor, que apresenta uma das maiores diversidades do país.

Vizinhos Solidário e CazéTV entregam cestas básicas



Uma parceria entre o Instituto Vizinhos Solidários e a CazéTV, transmissora oficial da Copa do Mundo Fifa 2026, foi responsável pel distribuição de 1.300 cestas básicas para famílias ribeirinhas da comunidade de Baldo Rio, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A localidade foi uma das mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o município em março e final de junho.

IA na agenda das empresas familiares de Pernambuco



O Conselho de Lideranças Familiares da Cambridge Family Enterprise Group Recife (CFEG-Recife) coloca, nesta terça-feira (14), a inteligência artificial na pauta das famílias empresárias. A instituição recebe Zeca Branco, diretor da Sauter Digital, que vai apresentar como a IA está transformando a gestão, os processos e a competitividade dos negócios. A iniciativa integra a agenda de desenvolvimento do Conselho, formado por representantes da nova geração de empresas familiares pernambucanas.

