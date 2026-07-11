Diferenças entre Brasil e Noruega vão além do futebol

Noruega tem uma jornada de trabalho que oscila entre 37,5 e 40 horas semanais, enquanto Brasil ainda discute o fim da escala 6x1 no Senado. Apesar de grande produtor de petróleo e gás natural, país nórdico investe em energia limpa

Haaland comandou a vitória da Noruega contra o Brasil (ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

O confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de finais da Copa do Mundo de 2026, com a eliminação da seleção brasileira, trouxe à tona uma série de comparações que guardam pouca ou nenhuma relação com o futebol.



Em tempos de debates acalorados sobre o fim da escala 6x1, por exemplo, as diferenças entre os dois países ficaram mais que evidentes. Enquanto aqui, na “terra do futebol”, o debate gira em torno de se a mudança acabaria ou não com a indústria, no país escandinávo a jornada semanal oscila entre 37,5 e 40 horas - uma das mais baixas da Europa.



Assim como acontece com o Brasil, os recursos naturais são a principal riqueza do país nórdico. Os noruegueses são os maiores fornecedores de gás natural da Europa e um dos grandes produtores mundiais de petróleo. Contraditoriamente, isso não impede que o país seja também um dos líderes globais na adoção de energia limpa.



No futebol, a derrota deste domingo (5) terá quatro anos para ser assimilada. E na economia, por quanto tempo ainda ficaremos presos às tentativas e erros?

Dinheiro novo para o mercado imobiliário



A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promove, nesta terça-feira (7), um encontro para discutir a aproximação das construtoras locais com o mercado de capitais. O foco é superar desafios culturais, debater alternativas e destravar novos modelos de financiamento para o setor no estado. Participam do encontro Marcus Anselmo, da Terracotta Ventures; André Portela, da Portela Soluções Jurídicas, e Bruno de Paula, da Emeris Investimentos.

Taxa das blusinhas segue na berlinda



Parada há dois meses no Congresso Nacional, o fim da taxa das blusinhas - como ficou conhecida a cobrança de Imposto de Importação sobre as compras internacionais de até US$ 50 - segue mobilizando defensores e opositores. Enquanto a Amobitec, entidade que reúne portais de e-commerce como Amazon, Alibaba e Shein, cobra prioridade à pauta, a Confederação Federação do Comércio (CNC) segue com agenda coordenada contra o fim da cobrança. Na última semana, a Fecomércio-PE promoveu, em Caruaru, debate sobre o o impacto do fim da taxa para o Polo de Confecções do Agreste.

Pernambuco continua fora dos trilhos



A Ferrovia Transnordestina seguem testes entre a região do Matopiba (Maranhão-Tocantins-Piauí- Bahia) e o Ceará, com obras previstas para serem concluídas em 2027, segundo a CSN. Ainda procurando uma forma de não deixar Pernambuco fora desse importante corredor logístico intermodal, a Fiepe e a Sudene promovem, nesta terça (7), debate a matriz de demanda do trecho até Suape.