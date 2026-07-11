Brasil empaca no Congresso Nacional por desavenças políticas

Presidente do Senado, David Alcolumbre, alegou falta de acordo para cancelar a sessão da última quinta-feira (9). Com a proximidade do recesso parlamentar, temas polêmicos em tramitação ficarão espremidos entre o retorno do recesso e o início da campanha eleitoral

O presidente do Senado defendeu que a PEC do fim da 6x1 seja votada "sem pressa", ouvindo todos os setores da sociedade (LULA MARQUES/AGÊNCIA BRASIL.)

Falta de acordo! Foi essa a justificativa apresentada pelo presidente do Senado, David Alcolumbre, para cancelar a sessão da quinta-feira (9), que debateria a derrubada ou não de vetos presidenciais a leis aprovadas no Congresso Nacional. Bem, a falta de entendimento entre Alcolumbre e Lula não vem a ser uma grande novidade, estranho é o parlamentar adiar uma nova situação de confronto.

Na próxima semana, o Congresso Nacional entra em recesso e, na sequência, a agenda eleitoral toma conta de vez das agendas em Brasília, principalmente no Senado, onde dois terços dos mandatos serão renovados nessas eleições. Isso, por si só, já seria motivo suficiente para a cautela de Alcolumbre. Embora sua cadeira não esteja em jogo, a maioria de seus pares tende a esquivar-se de entrar em bola dividida.



Na volta do recesso, às eleições batem à porta. A campanha já começa oficialmente na primeira quinzena de agosto, o que coloca em xeque temas polêmicos como a PEC da Segurança Pública, o fim da escala 6x1, a regulamentação de exploração de terras raras, o fundo das exportações de petróleo para segurar o preço dos combustíveis e a polêmica substituição de Luís Roberto Barroso no STF, após a rejeição do Jorge Messias.

O futuro de Pernambuco em debate no LIDE



O LIDE Pernambuco recebe, nesta segunda-feira (13), os secretários estaduais João Salles (Assessoria Especial e Relações Internacionais), Danielle Jar Souto (Desenvolvimento Econômico), Simone Nunes (Projetos Estratégicos) e Guilherme Sá (Executivo de Energia), e os presidentes Complexo Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, e do DER/PE, André Fonseca, para um debate sobre o futuro do estado. O encontro terá como mote atualizar o debate sobre as oportunidades de Pernambuco.

Desafios e oportunidades do polo confecções



O Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil é de Confecções de Pernambuco (NTCPE) realiza, no próximo dia 21, a segunda edição do Fórum NTCPE Summit. O evento, que terá a participação do presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções (ABIT), Fernando Pimentel, terá como foco o debate sobre gargalos logísticos, inteligência de mercado e oportunidades no comércio exterior.

Títulos patrimoniais do Caxangá Golf & Country Club



O Caxangá Golf & Country Club, um dos maiores complexos de esportes e lazer ao ar livre de Pernambuco, colocou à venda um novo lote de títulos de sócio. O clube conta com 600 sócios patrimoniais, dos quais 30 estão em negociação. A presidente do Caxangá, Carolina Sultanum, reforça que a quantidade de títulos à venda é reduzida e que, não há previsão de novas ofertas futuras.