Carrefour e Atacadão unificam relação com o consumidor em Pernambuco e na Paraíba

Nova plataforma de fidelidade, Nosso Clube, começou a funcionar nos estados de Pernambuco e Paraíba, com previsão de uma expansão gradual até 2028 para todos os estados brasileiros

Grupo Carrefour unificou programa de fidelidade para clientes de Pernambuco e Paraíba (Divulgação)

O Grupo Carrefour lançou, nesta quarta-feira (1), a nova plataforma de fidelidade que está unificando os programas dos supermercados Carrefour e Atacadão. Batizado de Nosso Clube, o programa passa a contabilizar de forma integrada os programas Meu Carrefour e Meu Atacadão. A mudança no ecossistema de cashback do grupo começou pelos estados de Pernambuco e da Paraíba, com expectativa de expansão gradual para o restante do país até 2028.

De acordo com o CMO do Carrefour e Sam's Club, Júlio Alves, a decisão de começar pelos estados de Pernambuco e da Paraíba para iniciar o programa não foi aleatória, foi motivada pela receptividade do consumidor local a novas tecnologias e por um engajamento digital que supera as médias nacionais.

Antes de ser lançado, o programa passou por uma fase piloto na Paraíba, com o nome “Comprou, Voltou”, que demonstrou um salto quantitativo e qualitativo na interação com o público, segundo explica Júlio Alves. “O indicador de Identificação de Clientes, por exemplo, subiu de uma média de 34% para um patamar entre 43% e 47%. Analiticamente, esse aumento de cerca de 10 pontos percentuais representa o crescimento de um terço na base de dados identificada. É um feito monumental no varejo, que permite uma compreensão muito mais apurada da jornada de consumo do cliente”, avalia.

Ainda segundo Alves, para o consumidor, a unificação das plataformas vai permitir que ele escolha onde usar o cashback acumulado, seja no Carrefour, no Atacadão, no posto ou na farmácia. Já para a empresa, esse conhecimento da jornada do cliente vai proporcionar uma campanha de ofertas mais individualizada e assertiva. “Nós vamos criar uma central de ofertas única, agora no terceiro trimestre, que vai possibilitar ao cliente ver ofertas do Atacadão e do Carrefour”.

A fase piloto também revelou resultados como o aumento da frequência de compras, com recorrência média passando de 1,9 para mais de 4 visitas mensais; um incremento superior a 50% no consumo dentro do ecossistema do grupo (lojas Carrefour, Atacadão, postos e farmácias), além do crescimento de 30% no volume de novos clientes ou usuários que passaram a se identificar.

Júlio Alves destaca ainda que o lançamento do Nosso Clube está alinhado ao plano estratégico global do Grupo Carrefour para 2030, que prioriza a digitalização e a centralidade no cliente. No entanto, o Brasil ocupa um papel de protagonismo e experimentação único. “Enquanto as operações na França e na Espanha focam quase exclusivamente na integração de formatos de varejo tradicional, o Brasil apresenta o desafio singular de integrar o Atacadão. O modelo de Cash & Carry (atacarejo) é visto pela matriz francesa como uma "jabuticaba" — um ativo genuinamente brasileiro que atingiu uma escala fenomenal”, explica.

