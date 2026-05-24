Inflação em clima eleitoral no Brasil e nos Estados Unidos

A inflação é um fantasma que costuma amedrontar governantes, principalmente em um ano eleitoral, como agora, quando brasileiros e norte-americanos vão as urnas

Dólar e real, moedas dos Estados Unidos e do Brasil (Carlos Silva/CBD.A PRess)

As preocupações com a inflação futura vira e mexe voltam ao centro do debate econômico. Foi o que aconteceu nesta nesta sexta-feira (22), levando o mercado a revisar as expectativas em relação aos juros no Brasil e nos Estados Unidos. A percepção predominante é que os bancos centrais precisarão manter taxas elevadas por mais tempo, e talvez até promover novas altas, diante da resistência da inflação, especialmente no setor de serviços, e das incertezas fiscais e geopolíticas.

No Brasil, o cenário é agravado pela desconfiança em relação ao controle das contas públicas, o que dificulta uma trajetória consistente de queda da Selic. Evidentemente, o ano eleitoral é o pano de fundo das incertezas do mercado. Afinal, os rumos econômicos do possível novo governo costumam tirar o sono dos agentes financeiros a cada nova pesquisa eleitoral.

Já nos EUA, a economia segue aquecida, embora o país tenha se tornado refém das próprias ações do governo norte-americano no Oriente Médio e na sobretaxação de produtos importados, que seguem pressionando a inflação interna. Vale a pena lembrar que os Estados Unidos também vão às urnas este ano para renovar a Câmara dos Representantes, o equivalente a nossa Câmara dos Deputados.

Trocando em miúdos, O desafio do BC no Brasil e do Fed, seu congênere norte-americano, será preservar a credibilidade no combate à inflação sem provocar um custo excessivo para a atividade econômica.

Pitú no maior evento supermercadista do mundo

A Pitú aproveitou a APAS Show 2026, evento realizado pela Associação Paulista de Supermercados, realizada na última semana, para apresentar novos produtos, como a linha de batidas prontas em embalagem tetra pak, além das versões saborizadas da bebida que vêm ampliando a presença da marca em novos mercados.

Experiências que transformam a educação em debate

O Recife Expo Center entra de mãos e pés no debate sobre educação em agosto, quando sedia a jornada Bett Nordeste 2026, nos dias 19 e 20. O evento, realizado pela Bett Brasil em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Estado de Pernambuco (SINEPE-PE), terá como tema a “Inteligências em Ação: Experiências que Transformam a Educação”

Economia criativa de Pernambuco para o Brasil

A Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (Adepe) aproveitou a edição do “Pernambuco Meu País” em São Paulo, nos dias 16 e 17 de maio, para divulgar a 26ª edição da Fenearte, maior feira de artesanato da América Latina, com o faz questão de frisar o pernambucano. Os participantes do evento tiveram a oportunidade de conhecer cerca de mil peças, que tamém estavam à venda, de mais de 80 artesãos pernambucanos.

Suape, Transnordestina e o futuro de Pernambuco

O Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco, promovido pela Fiepe, debate nesta segunda-feira (25), na Casa da Indústria, a sinergia entre o Complexo Portuário de Suape e a Ferrovia Transnordestina para a infraestrutura logística do estado.

