Coluna Diario Econômico: Futuro do Brasil segue incerto

Índices futuros da economia brasileira mudaram por causa dos efeitos da guerra. O próprio governo revisou a projeção do IPCA, índice oficial do país, para 4,5%. Taxa Silic de 13,5% ao final do ano e recuo de 0,7% no crescimento do país complementam o quadro de incertezas

Edifício-Sede do Banco Central do Brasil (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Tudo caminhava para um ano tranquilo. Pressão inflacionária sob controle, queda da taxa Selic em curso, valorização do real, “pleno emprego”, volta do capital estrangeiro e perspectiva de mais um ano de crescimento da economia — mas havia uma guerra no caminho. Apesar de as notícias do mercado financeiro desta segunda-feira (18) trazerem algum alento, com a valorização da Bolsa e a queda do dólar, as expectativas não são otimistas.

O próprio governo revisou sua projeção para o IPCA de 2026 de 3,7% para 4,92%, acima do teto da meta para a inflação. O Boletim Focus, relatório que reúne as expectativas dos analistas do mercado financeiro, revisou a projeção da taxa Selic de 13% para 13,25% ao fim do ano, o que sinaliza uma redução mais lenta do que a estimada no final de 2025.

Para completar, as projeções para o IBC-Br do Banco Central, considerado prévia do PIB, recuaram 0,7% em março. Esse resultado não ocorre por acaso. Afinal, juros altos, a inflação ainda incerta e a volatilidade econômica são ingredientes que não animam o setor produtivo e, via de regra, sempre levam a hesitações na hora de investir.

GAV Resorts investe R$ 1,5 bi no Nordeste



Presente em Pernambuco com dois empreendimentos no balneário de Porto de Galinhas — o Porto Alto Resort e o Porto 2 Life Resort —, a GAV Resorts celebra a marca de sete hotéis no Nordeste, fincando os pés em destinos estratégicos como Porto de Galinhas (PE), Preá (CE), Maragogi (AL) e Barra de São Miguel (AL). Na terra dos altos coqueiros, a empresa já entregou 1.400 apartamentos e avança com a construção de outras 1.300 unidades nos litorais cearense e alagoano, com investimento total de R$ 1,5 bilhão.

AF Incorporações agora é Casa Concreto



A AF Incorporações, construtora com mais de dez anos de atuação no setor da construção civil, anunciou seu reposicionamento, focado no mercado imobiliário. Sob a marca Casa Concreto, a empresa dedica ainda mais atenção ao setor habitacional. O foco são os consumidores enquadrados nas faixas 2 e 3 do programa Minha Casa, Minha Vida e, por que não, também no mercado de média renda. A empresa está com obras em andamento na Várzea, na Zona Oeste do Recife, e em Piedade, Jaboatão dos Guararapes.

Ford Experience no Recife



A Grand Via Ford, concessionária do Grupo Via1, trouxe ao Recife, no último fim de semana, o “Ford Experience 2026”. O evento, que percorre o país, é focado na experiência do público com os carros da marca e seus atributos off-road. Para isso, a concessionária montou uma pista exclusiva para apresentar esses diferenciais.

