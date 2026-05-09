Jovens querem apartamentos pequenos, econômicos e localizados no centro

Estudo encomendado pela Ademi-PE traçou o perfil do consumidor durante o Feirão do Imóvel Morar Bem, que teve um público compostos majoritariamente por pessoas das Gerações Y e Z decididos a comprar um imóvel para moradia

Residencial Parque Recife, localizado na Guabiraaba, contou com recursos do Minha Casa Minha Vida e do Entrada Garantida (Yacy Ribeiro/Secom-PE)

O estudo sobre o perfil do consumidor do setor imobiliário, encomendado pela Ademi-PE à BCB Inteligência, mapeou os frequentadores do último Feirão do Imóvel Morar Bem. Realizado no final de abril, segundo a pesquisa, o evento reuniu pessoas com a decisão de comprar um imóvel já tomada e predominância pelo segmento econômico enquadrado nas faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida.

O público foi composto, majoritariamente, por compradores das Gerações Y (Millennials) e Z (Centennials), que juntos somaram 88,7% dos visitantes da feira. Predominantemente solteiros, os potenciais compradores estão em busca de imóveis para morar, com dois dormitórios e localizados no centro. A dificuldade, como já identificada pelo setor e pelo Estado, está no valor da entrada. Mais de 50% dos entrevistados não possuem entrada declarada, o que pressupõe dependência de subsídios como o MCMV e o Morar Bem/Entrada Garantida.

Entre os interessados em investir, chamou a atenção a preferência pela Ilha de Itamaracá, que já teve seus tempos áureos de veraneio nos anos 1990. A “Ilha Encantada” de Reginaldo Rossi foi a localização procurada por 36,4% de quem queria investir em um imóvel, o que deixa a pergunta a desvendar: estamos assistindo o resgate do litoral Norte ou ainda é cedo para falar nisso?

Exportações da Stellantis



A Stellantis liderou as exportações de automóveis fabricados no Brasil no primeiro trimestre e o Polo Automotivo de Goiana (PE) respondeu por um terço desse resultado. Ao todo, saíram da fábrica pernambucana 9.604 automóveis, sendo 3,2 mil unidades do Compass. Em termos de produção, Goiana já responde por 30% dos veículos do grupo automotivo fabricados no país.

Gás via triciclo elétrico



Recife faz parte do projeto piloto da Supergasbrás que vai avaliar o uso de triciclos elétricos no transporte de botijões de GLP em áreas urbanas de difícil circulação. O Triciclo Multiuso Carga Especial, desenvolvido em parceria com a Dream Bike, tem capacidade para transportar dois botijões de 13 kg e atende às normas técnicas do setor.

Redução do turnover



Conhecido pelo alto índice de turnover, que é o elevado fluxo de demissões e contratações, o setor logístico tem a retenção de funcionários como um de seus principais desafios, ao lado da redução de custos e de prazos e da precária infraestrutura de transportes do país. Nesse contexto, o Grupo Trino, empresa pernambucana sediada no Recife, conseguiu reduzir sua taxa de turnover de 45% para 18% ao ano, o que o transformou em uma case para o setor.

