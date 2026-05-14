Em ano eleitoral, bons ventos sopram do Cerrado

Fim da "Taxa das Blusinhas", novas medidas para frear a alta dos preço dos combustíveis e acordo fechado para fazer avançar o fim da escala de trabalho 6x1 atendem expectativas da classe média e dos trabalhadores

Pôr do sol - Congresso Nacional (Foto: Leonardo Sá/Agência Senado)

A segunda semana de maio fica marcada por uma série de notícias vindas de Brasília. São medidas que acenam para a classe média e para os trabalhadores. Apesar dos protestos da indústria e do comércio, o fim da cobrança de imposto sobre as compras de até US$ 50, a popular "Taxa das Blusinhas", agrada em cheio não só à classe média, mas também aos consumidores de renda mais alta. Principalmente considerando que a medida veio acompanhada da redução pela metade da tributação (de 60% para 30%) sobre produtos com valores entre US$ 50 e US$ 3.000.

Também vem da capital federal a informação sobre novas medidas para conter o aumento do preço do combustível na bomba, via subvenção de até R$ 0,89 por litro de gasolina e até R$ 0,35 por litro de diesel. Na prática, o sistema funcionará como uma espécie de cashback, no qual a refinaria ou o importador repassa o imposto à Receita Federal, que o devolverá à distribuidora.

Outra medida de comprovada aprovação popular, o fim da escala de trabalho 6x1, recebeu sinal verde para avançar após acordo entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-AL), e representantes do governo federal. São os ventos eleitorais soprando do Cerrado.

Recife será sede de encontro de Deep Techs



A capital pernambucana sedia, no próximo dia 21 de maio, o 1º Encontro Recifense de Deep Techs, iniciativa da Prefeitura da cidade que visa reforçar o papel do pólo tecnológico local e a transformação do conhecimento científico em soluções inovadoras para a sociedade. O evento será realizado no Auditório do CESAR, no Moinho Recife. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na plataforma Sympla, buscando pelo nome do evento.

Autoescolas fecham quase mil postos de trabalho



Estudo do Hub de Dados da Fecomércio-PE, apresentado na última segunda-feira (11) durante audiência pública da Câmara dos Deputados realizada no estado, aponta o fechamento de 955 postos de trabalho nos Centros de Formação de Condutores (CFCs) entre os meses de janeiro e março deste ano. As demissões, segundo representantes do setor, foram causadas pela flexibilização da obrigatoriedade de aulas nas autoescolas. Além de Pernambuco, o evento já percorreu os estados do Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia e Rio de Janeiro.

Moda, estética e beleza no Centro de Convenções



O Pernambuco Centro de Convenções se transforma num grande espaço de compras de moda, estética e beleza desta quinta-feira (14) até a segunda (18). O evento Mega Fashion Outlet 2026 reúne mais de 250 marcas, que prometem peças com descontos de até 70% e preços a partir de R$ 1,99. A expectativa da organização é receber mais de 85 mil visitantes ao longo dos cinco dias, consolidando a feira como uma das maiores da região Nordeste.

