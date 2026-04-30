Copom segue com o freio de mão acionado na política monetária

Conselho de Política Monetária decidiu manter a cautela em relação às incertezas sobre a duração e os impactos da guerra no Oriente Médio na economia e reduziu a Taxa Selic para 14,5%. Para o cidadão comum, medida tem efeito nulo

Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR) foi divulgado nesta sexta-feira (26) (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Sem surpresas para o mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) anunciou, nesta quarta-feira (29), a redução da taxa Selic em 0,25 ponto percentual (p.p.), para 14,5% ao ano. A decisão cautelosa traduz o clima de incerteza sobre a duração e os impactos econômicos da guerra no Oriente Médio e significa que a economia brasileira continuará com o "freio de mão" acionado por mais algum tempo.

Apesar de algumas reações de empatia com o Banco Central, a maioria dos representantes do setor produtivo - como indústria, comércio e construção civil - classificou a decisão como insuficiente para a realidade econômica do país, que precisa de crédito e onde a população segue endividada. E para o cidadão comum, o que a medida significa?

A expressão popular “Não é nada, não é nada…não é nada” é a que melhor traduz a repercussão da decisão no dia a dia da população brasileira. Do ponto de vista prático, a redução de 0,25 p.p. é insuficiente para causar mudanças nos financiamentos habitacionais, no empréstimo pessoal e no consumo das famílias (alicerce do crescimento econômico do país). Nada muda também em relação aos investimentos, com a renda fixa se mantendo atrativa. Em suma, “tudo com dantes no quartel de Abrantes”.

Startup pernambucana leva sistema para SP



A Mexx, startup especializada em soluções de comunicação integrada (omnichannel) e automação de atendimento, representa Pernambuco na Bett Brasil 2026, principal encontro de educação e tecnologia da América Latina. A empresa apresenta sua Central de Serviços Integrada (CSI), focada na comunicação entre instituições de ensino, alunos e responsáveis. O evento acontece de 5 a 8 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.

GGTI debate transformação digital na prática



O setor de TI tem encontro marcado nos dias 7 e 8 de maio, no Recife Expo Center, na terceira edição do GGTI Conecta 2026. Com o tema “O Próximo Passo”, o encontro reúne mais de 500 profissionais para debater a transformação digital na prática, focando em estratégias aplicadas e desafios reais do mercado nordestino.

Minha Casa Minha Vida respira novos ares



A ampliação dos tetos do programa Minha Casa, Minha Vida, que agora contempla imóveis de até R$ 600 mil e rendas de até R$ 13 mil, vem provocando ajustes no mercado imobiliário. A MRV, que detém mais de 50% do mercado de habitação econômica no País, foi uma das primeiras a reposicionar seu portfólio. Após as mudanças, a empresa projeta alcançar R$ 1,4 bilhão em VGV.

