Pragmatismo marca primeiro corte de juros da gestão de Gabriel Galípolo no BC

Guerra no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã trouxe uma variável de peso para a reunião do Copom: o impacto do conflito na economia global e nos preços internacionais do petróleo

Reunião do Copom debate sobre a taxa básica de juros da economia brasileira (Raphael Ribeiro/ Banco Central)

Parecia tudo pronto para o Banco Central (BC) iniciar um ciclo de queda nos juros nesta reunião de março. Estava, mas como diria Garrincha, segundo reza a lenda, faltou “combinar com os russos” — ou, neste caso, com Trump e Netanyahu. Os mísseis lançados sobre o Irã hoje acertaram em cheio a economia global, e o Brasil não ficou imune.

Como já abordado nesta coluna anteriormente, a guerra no Oriente Médio trouxe uma variável de peso para a avaliação do Comitê de Política Monetária (Copom): o impacto do conflito nos preços do petróleo e o efeito em cadeia na inflação. Os indicadores do início do ano motivaram os mais otimistas a apostar até em um corte de 0,75 ponto percentual, o que traria a Selic para 14,25% ao ano em uma única canetada. Mas vieram as bombas…

Nesta Super Quarta, o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, também definiu sua política monetária e reinou o clima de incerteza. Por lá, o Fed não mexeu em nada. Por aqui, o BC de Gabriel Galípolo optou pelo pragmatismo: uma redução mínima de 0,25 ponto percentual. O recado foi claro: a queda continua no radar, mas o passo só será acelerado quando as nuvens deixarem de cobrir o horizonte.

Auditores fiscais decidem greve nesta quinta

Os auditores fiscais de Pernambuco realizam assembleia nesta quinta-feira (19) para decidir se entrarão em greve. A categoria, que em passado não muito distante chegou a desestabilizar alguns governos, se queixa do tratamento recebido da atual gestão. Segundo o presidente do Sindifico-PE, Nilo Otaviano, o Governo Raquel Lyra tem tratado a Fazenda com descaso e ignorado reivindicações legítimas da categoria.

Kroma vai abastecer o apetite elétrico da Compesa

Com as obras em ritmo acelerado, o Complexo de Energia Solar Colinas vai, em breve, adicionar 260 gigawatt-hora por ano à matriz energética pernambucana. Toda a produção será voltada exclusivamente à Compesa, parceira da Kroma no projeto. O investimento total é de R$ 420 milhões e o início das operações está previsto para maio. Com sede no Recife, a Kroma surgiu em 2008, sendo a primeira comercializadora de energia do Nordeste.

CRA-PE oferece curso de formação de peritos

O Conselho Regional de Administração de Pernambuco (CRA-PE) promove, desta sexta-feira (20) ao domingo (22), o curso de Formação de Peritos, inédito no Recife. As aulas gratuitas acontecem no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da UFPE. Após o curso, administradores e tecnólogos poderão atuar no mercado da Perícia Judicial e Extrajudicial. As incrições podem ser feitas no site da autarquia: www.crape.org.br.