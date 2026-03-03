E agora, Copom? Guerra no Oriente Médio traz novos desafios econômicos

Ataques ao Irã e contra-ataques iranianos impactam diretamente a produção e distribuição de petróleo. O Oriente Médio produz um terço do petróleo do mundo e cerca de 20% passam pelo Estreito de Ormuz, fechado pela Guarda Revolucionária Iraniana

O Oriente Médio responde por um terço da produção global de petróleo (ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

Entre os mísseis lançados pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, no último fim de semana, um terminou atravessando o Atlântico e caindo no Brasil, mas especificamente no colo do Comitê de Política Monetária (Copom). Daqui a duas semanas, o conselho realizará sua segunda reunião de 2026 e, até agora, a redução da taxa básica de juros, a Selic, vem sendo vista como certa. Segundo o Boletim Focus desta segunda (2), publicação que reflete a expectativa do mercado, a expectativa ainda é de uma redução de meio ponto percentual, para 14,5% ao ano.

Nos próximos 15 dias, no entanto, os impactos econômicos da guerra no Oriente Médio serão precificados, tanto para o Brasil quanto para a economia global. O maior risco está relacionado ao preço do barril de petróleo, que já bateu os US$ 80. Na outra ponta, no entanto, a alta do petróleo valorizou as ações da Petrobrás na Bolsa no primeiro pregão de março e, além disso, a estatal pode também ser beneficiada com o aumento das exportações para suprir a redução da oferta mundial.

Segundo o jornal britânico The Guardian, os cenários traçados para os preços do petróleo vão da faixa atual a US$ 150, a depender da duração do conflito e do bloqueio ou não do Estreito de Ormuz, por onde passam 20% do petróleo mundial, pela Guarda Revolucionária iraniana. Os bancos centrais da Inglaterra (Bank of England) e dos Estados Unidos (Federal Reserve) já avaliam com lupa o desenrolar do conflito.

Energia renovável em exposição no Cais do Sertão

Começa nesta terça-feira (3) a terceira edição da Expo Renováveis. Promovido pela Aperenováveis, o evento — um dos principais do setor no Nordeste — acontece no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, e seguirá até a próxima quinta (5). A programação inclui um Congresso sobre o futuro do setor, exposição tecnológica, apresentações técnicas e o Salão do Carro Elétrico, principal atração para o público em geral.

Agreste Tex chega à 8ª edição com otimismo em alta

O polo de confecções do Agreste pernambucano recebe, de 14 a 17 de abril, a 8ª edição da Agreste Tex. Focada em máquinas, serviços e inovação para a indústria de confecções, a feira movimentou, na última edição (2024), R$ 300 milhões em negócios e recebeu um público de 12 mil pessoas. Para este ano, a expectativa é contar com mais de 300 expositores durante os quatro dias de exposição, que acontece no Polo Caruaru.

Trabalho e saúde mental no centro da estratégia



O Grupo Belz, com forte atuação no setor de seguros, e a ABRH-PE promovem, nesta quarta-feira (4), o Esquenta RH 5.0. O encontro debate a NR1, que desde o ano passado tornou obrigatória a gestão de riscos psicossociais — como estresse e burnout — no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) das empresas.

