Câmbio, bolsa de valores, commodities e petróleo oscilam a sabor das declarações e das ofensivas militares e transforma qualquer previsão econômica em algo quase impossível

O dólar comercial está em alta frente ao real ( Maria Eduarda Bione/Esp.DP/D.A Press)

A volatilidade do mercado financeiro não é para amadores, agora mais do que nunca. A afirmação sempre foi aplicada às bolsas de valores e ao câmbio, que costumam oscilar ao sabor do humor dos grandes investidores. Desde o início da guerra no Oriente Médio, no entanto, essa volatilidade se estende a toda a economia.

Um dia a bolsa sobe e o dólar cai, no outro acontece o contrário. O preço do petróleo sobe com o acirramento do conflito, cai com as declarações do presidente norte-americano Donald Trump, e volta a subir quando se descobre que “não é bem assim”. No mundo real, a guerra já pesa no bolso da população, não só por causa do aumento do peço dos combustíveis, mas pelo efeito cascata que isso provoca.

A economia global já é uma das vítimas da guerra, e pode piorar. Evidentemente, não há comparação com as milhares de vidas perdidas, mas a perspectiva de elevação da inflação mundial tende a afetar os orçamentos familiares mundo afora e também aumentar a pobreza e a insegurança alimentar da população global. Não por acaso, o ataque à economia é a estratégia de contra-ofensiva do Irã. Nesse contexto, a Agenda 2030 da ONU caminha para ser a próxima vítima do conflito.

Americanas investe na reestruturação das lojas

Finalizando o processo de recuperação judicial, a Americanas aposta na reestruturação das lojas físicas, com foco na individualidade de cada unidade e nas lojas de rua. A ideia é resgatar a relação afetiva com os consumidores. Atualmente, das mais de 1.400 unidades no País, 66% são de rua e 34% estão em shoppings.

Rede de academias candanga mira o Nordeste

A rede brasiliense de academias Corpo e Saúde aproveita a Expo Franquias Nordeste, maior evento do setor na região, para apresentar seu plano de expansão. A ofensiva começa pelo Recife e Aracaju. No mercado há 28 anos, com 35 unidades no Distrito Federal e em Goiás, a rede vê no Nordeste o caminho para continuar crescendo.

Mercado de estética mostra novidade no RioMar

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos traz ao Shopping RioMar, entre 21 e 23 de março, a mostra Estética Nordeste. Marcas renomadas oferecem cursos e produtos, inclusive lançamentos, com até 70% de desconto. O evento impulsiona o turismo de negócios ao atrair visitantes de vários Estados.

Mobilização Juntos pelo Agreste recebe doações

A campanha Juntos pelo Agreste, parceria entre o home center Ferreira Costa e a ONG Vizinhos Solidários, recolhe doações para Garanhuns, especialmente para o distrito de São Pedro, afetado pelas chuvas desde o fim de fevereiro. O home center responde pela coleta e a ONG pela logística de distribuição.

