A que preço, Petrobras? Estatal vive o dilema do "é bom, mas é ruim"

Alta dos preços do barril de petróleo tipo Brent no mercado internacional valoriza as ações e aumenta o valor de mercado da Petrobras. Por outro lado, em breve a estatal precisará decidir sobre o aumento do preço dos combustíveis e os possíveis impactos inflacionários

Sede da Petrobras no RJ (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

As ações da Petrobras fecharam em alta de 2,49% na segunda-feira (9), cotadas a R$ 43,16. No acumulado de uma semana, os papéis preferenciais da estatal registam valorização de 5%, motivada pela elevação do barril de petróleo no mercado internacional. A commodity — matéria-prima usada globalmente para a produção de combustíveis e derivados — chegou a US$ 120 (cerca de R$ 630 pelo câmbio atual), mas recuou para US$ 98,54 (R$ 508).

A volatilidade derrubou as bolsas mundo afora e obrigou a Coreia do Sul a recorrer ao 'circuit breaker', mecanismo de suspensão temporária das negociações para evitar o pânico. Em um mercado sensível à flutuação do óleo, como o norte-americano, o preço da gasolina já registou aumento de 5%.

E aqui no Brasil? Bem, por aqui os preços não variam com a mesma intensidade do mercado externo. Responsável por 80% da gasolina produzida no País, a Petrobras costuma aguardar a estabilização das cotações antes de tomar uma decisão, o que não deve ocorrer até que o mercado se acalme. Até lá, a estatal vive o dilema do "é bom, mas é ruim": se a elevação do valor de mercado da companhia é um ponto positivo, a expectativa de reajuste nos preços e a consequente pressão sobre a inflação causam grande preocupação.

Advogadas pernambucanas entre as mais admiradas

A banca pernambucana Queiroz Cavalcanti Advocacia foi destaque na 6ª edição da Análise Advocacia Mulher, o maior mapeamento da advocacia feminina brasileira. O escritório — único do Norte e Nordeste entre os dez maiores do País — ficou em 1º e 2º lugares no ranking, com menção à sócia-gestora Gabriela Figueiras e à sócia-titular Emília Belo. Em fase de expansão para o Sudeste, o Queiroz Cavalcanti conta com mais de 1,1 mil integrantes.

Encontro aborda transição tributária das empresas

O Novotel Recife Marina recebe, no dia 26 de março, o 2º Summit Reforma Tributária, promovido pelo presidente da Associação Comercial de Pernambuco (ACP) e sócio-diretor da TCA Advogados, Tiago Carneiro. O evento focará na reorganização interna das empresas diante da fiscalização digital ampliada e da integração de dados prevista no novo sistema tributário.

Embedded finance: o banco vai às empresas

O que Mercado Pago, 99Pay, Apple Pay e Google Pay têm em comum? Todos são exemplos de embedded finance, ou finanças embarcadas, modalidade na qual as empresas têm seus próprios ecossistemas financeiros. Esse é o nicho de atuação da Boss4u, fundada pelo criador da startup Car4Sale, Daniel Corrêa. A empresa coordena diferentes agentes financeiros para estruturar sistemas próprios de pagamentos, crédito e serviços bancários para o setor corporativo.

