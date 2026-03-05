Sem rumo e acelerado: Mercado financeiro oscila entre otimismo e pessimismo

Incertezas globais provocadas pela guerra no Oriente Médio têm levado os agentes financeiros a agir de forma errática

Ibovespa é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira (foto: Nelson Almeira/AFP)

O dólar comercial fechou esta quarta-feira, 4 de março, em R$ 5,22, uma ligeira queda frente aos R$ 5,26 da véspera. Já o Ibovespa, principal indicador da Bolsa brasileira, encerrou o pregão em alta de 1,24%, aos 185.366 pontos, recuperando-se da queda de 3,28% registrada na terça-feira. As incertezas globais provocadas pela guerra no Oriente Médio têm levado os agentes financeiros a agir de forma errática, reagindo ao sabor de cada pronunciamento ou conflito.

Entre os analistas, as opiniões dividem-se. Parte dos investidores acredita que o Copom deve manter a previsão de corte de 0,5 ponto percentual na Selic, amparado por indicadores como o PIB, que revelou desaceleração econômica ao fechar 2025 com crescimento de 2,3%.

Outros, mais céticos, apostam num corte mais modesto, de 0,25 ponto. Para este grupo, a volatilidade dos ativos exige cautela da autoridade monetária, já que a alta do petróleo e a fuga de capitais para portos seguros pressionam a inflação. E quem tem razão? Por enquanto, os prognósticos divergem. Afinal, sabe-se como começa uma guerra, mas nunca como ela termina.

Encontro sobre mercado de capitais no Recife

O Banco do Nordeste (BNB), em parceria com a Apimec Brasil, promove no próximo dia 12 de março a segunda edição do Seminário de Mercado de Capitais para o Nordeste. O evento, que será realizado no Porto Digital (8h às 12h30), debaterá temas como produtos de dívida (debêntures e notas comerciais), formas de acesso ao Regime Fácil e experiências de mercado.

Assaí Atacadista abre 82 vagas em Pernambuco

A rede atacadista Assaí abriu 82 vagas de trabalho em Pernambuco, com funções que vão de aprendiz de operador de caixa a chefe de seção. Os interessados podem consultar as oportunidades na plataforma Gupy (https://assai.gupy.io), serviço online de seleção profissional.

Expo Franquias esquenta o passo para a 7ª edição

A sétima edição da EFN – Expo Franquias Nordeste 2026 confirmou a participação de grandes redes, como Bonaparte, Buddha SPA, Casa do Construtor, Giraffas, Plugy Eletropostos e Usina do Seguro. A feira acontece de 19 a 21 de março, das 14h às 20h, no Recife Expo Center, com oportunidades em vários segmentos.

Recife Convention comemora 25 anos de atividades

O Recife Convention & Visitors Bureau (RCVB) celebra 25 anos com a marca de mais de 1.500 eventos captados e apoiados, atraindo mais de 5 milhões de visitantes e gerando um impacto de aproximadamente R$ 6 bilhões na economia pernambucana.

