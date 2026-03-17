Bem mais que o Oscar: Cadeia brasileira do audiovisual movimenta R$ 70 bilhões

Estudo da Oxford Economics, encomendado pelos cinco maiores estúdios cinematográficos de Hollywood, dimensiona a movimentação financeira do audiovisual brasileiro em R$ 70,2 bilhões e a geração de mais de 600 mil empregos

(Foto: Victor Juca)

O Recife parou para assistir à premiação do Oscar 2026, que teve como um dos concorrentes em quatro categorias o filme “O Agente Secreto”, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, com o baiano Wagner Moura no papel principal. Poderia tecer loas ao cinema nacional e ao audiovisual nordestino e pernambucano enumerando uma lista de produções reconhecidas mundo afora. No entanto, o renascimento do cinema brasileiro e a desconcentração das produções têm muito mais a mostrar.

Hoje, é impossível desconsiderar o papel do cinema na economia brasileira. E, pasmem os críticos, ele movimenta muito mais do que recebe de incentivos. Em 2024, a cadeia produtiva do cinema brasileiro movimentou R$ 70,2 bilhões, o equivalente a 0,6% do PIB daquele ano, e gerou mais de 600 mil empregos – isso significa 80% a mais que a indústria automotiva.

Os dados acima são de um estudo da Oxford Economics, instituição ligada à Universidade de Oxford, do Reino Unido, a pedido da Motion Picture Association – entidade que representa os cinco maiores estúdios de Hollywood, além da plataforma de streaming Netflix. A pesquisa não surgiu por acaso; afinal, as produções brasileiras estão cada vez mais presentes no cenário cinematográfico internacional.

Bitcoin como garantia de empréstimo

A Mercado Bitcoin (MB), plataforma pioneira na gestão de ativos digitais, lançou o CriptoCrédito, um linha de crédito onde o investidor usa parte do saldo em moedas digitais como garantia. A MB diversifica sua atuação, que já inclui, além das criptomoedas, renda fixa e variável digital, cartões, tokens e antecipação de recebíveis.

Cadeia da suinocultura têm encontro no Recife

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) e órgãos de defesa animal de outros cinco estados nordestinos debatem, nesta terça (17) e quarta-feira (18), no Recife, estratégias para erradicar a peste suína na região. O encontro sobre o Programa Nacional de Sanidade Suína ocorre no auditório do Sebrae Lab, das 9h às 18h.

Os potenciais cifrões do Porto de Suape

O Porto de Suape projeta um potencial de US$ 2,24 bilhões em novos investimentos, com a possibilidade de gerar até 19 mil empregos. Os números foram detalhados em evento do LIDE Logística, com a presença do presidente do complexo, Armando Monteiro Bisneto, e do superintendente da APM Terminals, Daniel Rose.

Rede Immunológica inaugura nova unidade

A Rede Immunológica abriu sua terceira unidade, com foco prioritário no público materno-infantil, que hoje representa cerca de 70% dos pacientes da clínica. A nova filial funciona no Espaço Mãetamorfose, o novo ponto também amplia em aproximadamente 15% a capacidade de serviços e atendimento da rede.

