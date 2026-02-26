Setor imobiliário encerra 2025 com R$ 10 bilhões em vendas

Pesquisa encomendada pela Ademi-PE revela que em 2025 foram vendidas 12 mil unidades habitacionais, que somaram R$ 10 bilhões. O resultado representou um crescimento de 53% em relação a 2024

Imóveis enquadrados no Programa Minha Casa Minha Vida representam 65% dos lançamentos (Foto: Divulgação)

O mercado imobiliário da Região Metropolitana do Recife (RMR) fechou 2025 com o recorde de R$ 10 bilhões em vendas — resultado da comercialização de mais de 12 mil unidades. Os dados são da pesquisa Brain Inteligência, encomendada pela Ademi-PE e divulgada na última terça-feira (24). O volume financeiro representa um salto de 53% sobre 2024.

Outro destaque do setor, segundo a pesquisa, foi o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que apresentou crescimento de 79% nos lançamentos no Recife, superando os 11% registrados nos demais municípios da RMR. Destaque para o quarto trimestre do ano passado, quando a expansão foi de 100% em relação ao mesmo período anterior. No ano, foram lançadas ao todo 3.597 unidades do MCMV na capital pernambucana e 4.271 nas cidades vizinhas. Segundo o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, essa é a primeira vez que os lançamentos do programa no Recife se aproximam dos números do restante da região.

Ainda de acordo com Simões, bairros como Jordão, Dois Unidos e São Martin agora se destacam, apresentando um número considerável de lançamentos. “Essa performance é resultado das novas legislações urbanas e do programa estadual Morar Bem”, ressalta. Atualmente, cerca de 65% dos lançamentos na Região Metropolitana estão enquadrados nas políticas habitacionais federal e estadual — um fenômeno nacional, de acordo com Simões.

Diversificação de receita no setor imobiliário

A corretora Megasegur, com sede no Recife e atuação nacional, lançou um modelo de microfranquias voltado a corretores de imóveis e imobiliárias. A ideia, segundo a CEO da corretora, Ângela de Paula, é garantir uma nova fonte de receita a esses profissionais e empresas, que ficam vulneráveis em momentos de desaquecimento do mercado — como no atual cenário de juros altos.

Retrofit na praça de alimentação do Guararapes

O Shopping Guararapes deu início, neste mês, às obras de retrofit de sua praça de alimentação, com previsão de conclusão para outubro. Entre as intervenções estão a troca do piso, novo forro, renovação do mobiliário e novo paisagismo, além de melhorias na iluminação e na acústica. Para o superintendente do empreendimento, Phyllype Pires, a obra consolida o momento positivo do mall.

Neoenergia convoca clientes da tarifa social

Os beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica precisam atualizar seus dados para não perderem o direito à gratuidade nos primeiros 80 kWh consumidos. A convocação atende às novas regras do programa, que entraram em vigor no último mês de janeiro. Segundo a Neoenergia, cerca de 260 mil famílias pernambucanas estão nesta situação — o que representa pouco mais de 20% dos inscritos no programa aqui no estado.

