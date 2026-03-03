Guerra no Oriente Médio: Bolsa cai 3,65% e dólar sobe para R$ 5,29

Bolsa de valores (Miguel Schincariol/AFP)

A Bolsa de Valores de São Paulo chegou a cair quase 4% nesta terça-feira (3). Esse “baque” tem, segundo analistas, relação com o conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que atinge o Oriente Médio.

O Ibovespa, no início da tarde, ficou em 181.603 pontos, recuando 3,65%. A queda na Bolsa de SP acompanha um movimento generalizado registrado nos mercados globais.

Por volta das 14h, o dólar avançava 2,49%, cotado a R$ 5,2995. Nesta terça, Israel e Irã trocaram novos bombardeios, e explosões foram ouvidas em diversos países do Oriente Médio. O número de mortos no Irã subiu para 787.

Os preços do petróleo estão em alta nos mercados globais. O barril Brent sobiu mais que 8%, perto dos US$ 85. No início de 2026, custava US$ 60. Os investidores temem que a guerra cause prejuízos na economia e elevação dos preços da energia, causando inflação e segurando os juros mais altos ao longo do ano. O movimento adotado é de vender ações e buscar proteção em ativos mais seguros, como o dólar.

PIB

No Brasil, há o fator PIB de 2025, divulgado pelo IBGE. A economia cresceu 2,3%, em 2025, a menor alta em cinco anos. O dado também representa uma desaceleração em comparação a 2024, quando o Brasil cresceu 3,4%.