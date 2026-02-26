Emprego: O que busca a Geração Z?

O Brasil fechou 2025 com a menor taxa de desocupação da história (5,6%), ao mesmo tempo em que a indústria tem dificuldade de preencher seus postos de trabalho. Segundo a CNI a preferência da população pelas atividades autônomas.

Indústria (CNI/José Paulo Lacerda/Direitos reservados)

O Brasil vive uma situação de pleno emprego? Segundo o IBGE sim, afinal o país fechou 2025 com uma taxa de desemprego de 5,6%, a menor desde que a pesquisa começou a ser realizada, em 2012. Ao mesmo tempo, a indústria e o setor de TI penam com a escassez de mão de obra. Então, onde estão trabalhando esses 94,9% da população economicamente ativa? Acertou quem respondeu “na informalidade”.



De acordo com estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 38% das 38% das ocupações não têm carteira assinada, reflexo dos 59% dos brasileiros preferem ser autônomos - segundo pesquisa do Datafolha. Esse percentual cresce exponencialmente quando falamos da Geração Z, os jovens nascidos entre 2000 e 2010. Entre os jovens de 16 a 26 anos, 70% não querem ter vínculo empregatício. Mas afinal, o que quer a Geração Z? Eles sonham com ocupações livres de patrões, como nômades digitais, gamers e influenciadores digitais.

A formação de seus próprios trabalhadores pela indústria, também não é a solução. Nesse ponto, esbarra-se na baixa qualidade da educação básica. Foi o que aconteceu aqui em Pernambuco no boom de Suape, quando o governo do estado precisou criar um programa de reforço escolar para que as pessoas pudessem cursar os cursos técnicos oferecidos. Essa deficiência é mais sentida no Nordeste, apesar do esforço de alguns estados em melhorar a qualidade de ensino. Não é por acaso que os três estados com as maiores taxas de desemprego do país sejam do Nordeste: Piauí (9,3%), Bahia (8,7%) e Pernambuco (8,7%).



Vendas no comércio crescem 5,7% em Pernambuco

As vendas no comércio cresceram 5,7% durante o carnaval. Os números, apurados pelo Itaú Unibanco, são um recorte da economia do estado neste período. Os dados divulgados pela instituição consideram as vendas por cartões de débito e crédito e Pix. Os setores mais demandados estão foram o estética e cuidados com a beleza, com alta de 37,8%, comércio atacadista de tecidos, com 37,6%, agências de viagens, 34,5%, locação de veículos, 21,2%, comércio varejista de materiais de construção, 16,1%, e bares e restaurantes, 11,3%.



Transição energética em pauta no Cais do Sertão

A Expo Renováveis 2026, que acontece de 3 a 5 de março, no Cais do Sertão, Bairro do Recife, segue com inscrições abertas. O evento, que também marca os 10 anos da Associação Pernambucana de Energias Renováveis (Aperenováveis), contará com congresso exclusivo, exposição comercial, palco técnico, salão do carro elétrico e espaços de conexões estratégicas. A expectativa é receber mais de 4 mil visitantes durante os três dias de feira.

