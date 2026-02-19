O ano mal começou, mas 2027 já bate às portas do Congresso Nacional

Em ano eleitoral, o ano costuma terminar mais cedo e, como se diz popularmente, ele só começa depois do carnaval. Assim, 2026 acabou de começar e está prestes a terminar. Pelo para o Legislativo

Plenário do Congresso Nacional (Edilson Rodrigues/Agência Senado)

No Brasil diz-se que o ano só começa depois do carnaval, só que em ano eleitoral ele termina em junho. Em meio ao retorno dos trabalhos legislativos e à efervescência de um ano eleitoral acirrado, e não era de se esperar algo diferente de fugir de temas polêmicos, né? Afinal, agradar a gregos e troianos (perdão pelo clichê), não é uma coisa típica da política, né?

Brasília voltou a funcionar, de olho em 2027. Eleição presidencial, governos e renovações de mandatos dominam a pauta. Sim, e o restante? Bem, o restante fica pra depois, a pauta política vem primeiro. Uma amostra do que será o ano legislativo é o Projeto de Lei 392/2026, apresentado pelo senador Bruno Bonetti (PL-RJ), proibindo repasse de recursos públicos federais a eventos e agremiações, como escolas de samba, que promovam exaltação personalizada de autoridades ou agentes públicos em exercício de mandato. A motivação foi o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que no desfile homenageou o presidente Lula.

Enquanto isso, de acordo com levantamento da jornalista Mariana Londres, publicado no portal Congresso em Foco, ainda estão pendentes, por exemplo, o aprimoramento da Lei de Falências, a Nova lei das PPPs e concessões, a reforma da previdência dos militares, a regulação das big techs, o fim da escala 6x1, entre outras propostas, que são de extrema importância para a economia, para as empresas e para trabalhadores e trabalhadoras. Pelo andar da carruagem, resta-nos esperar 2027.

Educação financeira nas escolas públicas

Em um cenário financeiro complexo - com Pix, fintechs, caixinhas digitais e outras inovações - o município do Cabo implantou, em parceria com a EfincKids, um programa de educação financeira na rede pública de ensino. A iniciativa do prefeito Lula Cabra aposta em metodologias práticas para aproximar conceitos financeiros da realidade dos estudantes, formando uma base sólida para o futuro mercado de trabalho e para a cidadania econômica. A iniciativa deveria ser seguida por outros municípios, não?

André Mendonça entre o governo e a Alepe

A ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela governadora Raquel Lyra, contra a Emenda Constitucional Estadual 68/2025, foi parar nas mãos do ministro do STF André Mendonça. Conforme noticiou o jornalista Jamildo Melo, a governadora entrou com a ação, no início do carnaval, questionando a alteração do teto salarial dos servidores e o pagamento em dinheiro por férias e licenças não tiradas. A emenda foi promulgada pela Aassembleia Legislativa em dezembro do ano passado.

Paredão desmontável e compartilhável

Fáceis de encontrar na periferia e interior do Nordeste, onde as opções de entretenimento são raras, os “paredões de som” chamaram a atenção da Samsung. Sua linha de speakers Sound Tower permite a conexão de até dez equipamentos, facilitando a montagem do sistema, que pode custar até R$ 35 mil. Segundo o gerente sênior de Produtos de Áudio e Monitores da Samsung, André Faria, após as pesquisas, o desenvolvimento do produto buscou atender as especificidades regionais e geracionais.

