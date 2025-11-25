Requalificação urbana como vetor econômico é tema no Ademi Fórum

Evento fechado para convidados do setor imobiliário, Ademi Fórum, acontece nesta quarta-feira (26), das 8h às 18h, no Recife Expo Center

A expectativa é de que o Ademi Fórum receba 300 participantes nesta quarta-feira (26), no Recife Expo Center (Foto: Divulgação/Wilton Marcelino)

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realiza, nesta quarta-feira (26), o Ademi Fórum. O evento, que será realizado no Recife Expo Center, das 8h às 18h, tem como foco debater estratégias para a requalificação urbana no Brasil, além dos seus aspectos para a economia nacional e local. O encontro reunirá representantes dos setores público e privado para discutir os caminhos da requalificação urbana no Brasil.

Segundo o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, o principal objetivo do Ademi Fórum - Fórum Imobiliário Brasileiro é reunir e debater os temas mais importantes e atuais de destaque no desenvolvimento urbano, no mercado imobiliário e nas cidades, que estão acontecendo no Brasil. "O evento consolida as temáticas mais atuais do ponto de vista de engenharia, meio ambiente e urbanismo. O objetivo final do fórum é discutir, envolver e movimentar esses temas, buscando o envolvimento do poder público e das empresas, pois os avanços institucionais do setor se dão por meio do envolvimento, repetição e movimento desses temas". Fechado para convidados do setor imobiliário, o evento é organizado pelo Comitê Imobiliário Notarial e Registral (CINR) da Ademi-PE.

De acordo com a Ademi-PE, a expectativa é de que o Ademi Fórum receba 300 participantes, entre representantes do poder público federal, estadual e municipal, além de lideranças do setor imobiliário. As lideranças presentes devem contribuir para que o fórum promova momentos de diálogos que podem se transformar em decisões.

A “Requalificação urbana como vetor econômico: Oportunidades e efeitos reais” será o tema do painel 2 na programação. O advogado e coordenador do evento, Guilherme Guerra, reforça que a requalificação dos empreendimentos traz diversos benefícios e mudanças econômicas. “A requalificação urbana gera mão de obra, porque as pessoas vão lá para poder executar as obras, além de trazer riquezas, também com a contratação de fornecedores, que vão vender seus produtos e materiais. Além da geração de riqueza para um local sem investimento há muito tempo, no final, essa moradia atenderá aquelas pessoas que têm menos condições de pagar”, afirma Guerra.

O debate ganha relevância diante da nova Nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) e o novo Plano do Recentro. Além do aumento dos tetos do MCMV e do avanço do programa Morar Bem Entrada Garantida, que estão impulsionando o setor. A previsão é de que os fatores estimulem a produção habitacional, atraindo a população de volta aos centros ao consumo no comércio e serviços.

A expectativa da Ademi-PE é de que os painéis temáticos abordados ao longo da programação possam consolidar a Associação como articuladora de políticas urbanas e na geração de diretrizes. Também é esperado que os debates propostos no Fórum possam gerar desdobramentos institucionais e regulatórios, tornando o evento uma referência nacional em relação aos discursos sobre o futuro das cidades.

Programação:

8h - Abertura do credenciamento | welcome coffee | visita aos expositores

9h - Solenidade de abertura

PAINEL 1

Horário: 09h30

Tema: Requalificação urbana na habitação social

Palestrante: Breno Molinar Veloso (DF)

Moderador: Genildo Valença (PE)

Debatedores: Simone Nunes (PE) e Marcelo Maia (PE)

PAINEL 2

Horário: 10h30

Tema: Requalificação urbana como vetor econômico: Oportunidades e efeitos reais

Palestrante: José Police Neto (SP)

Moderador: Henrique Neves (PE)

Debatedores: Bruno Cantalupo (PE) e Ecio Costa (PE)

12h às 14h- Intervalo para almoço | visita aos expositores

PAINEL 3

Horário: 14h

Tema: A importância dos cartórios na requalificação urbana

Palestrante: Roberto Lúcio (PE)

Moderador: Guilherme Guerra (PE)

Debatedores: Paulo Olegário (PE) e Filipe Andrade Lima (PE)

PAINEL 4

Horário: 15h

Tema: Vícios construtivos na Requalificação Urbana

Palestrante: Luciano Ventura (PR)

Moderador: Felipe Cunha (PE)

Debatedores: Roseane Cavalcanti (PE) e Felipe Melazzo (GO)

PAINEL 5

Horário: 16h

Tema: Requalificação urbana em zonas costeiras: Proteção ambiental e segurança jurídica

Palestrante: Ana Carolina Famá (SP)

Moderador: Hermon Augusto (PE)

Debatedores: José de Anchieta (PE) e Francisco Papaléo (PE)

PAINEL 6

Horário: 17h

Tema: Requalificação Urbana: Mudança de cultura no planejamento e gestão urbanos - Das leis inovadoras à desburocratização

Palestrante: Águeda Muniz (CE)

Moderador: Sandro Guedes (PE)

Debatedores: Felipe Matos (PE) e Ana Paula Vilaça (PE)

18h - Solenidade de encerramento

