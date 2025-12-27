Selic em 15% e segunda maior taxa real de juros do mundo

Brasil tem atualmente a segunda maior taxa real de juros do mundo, atrás apenas da Turquia e à frente de países como Rússia e Argentina. Mesmo assim, demanda por crédito aumentou

O Brasil está encerrando 2025 com uma das maiores taxas de juros entre as maiores economias mundiais e a segunda maior taxa real de juros (descontada a inflação) do globo, atrás da Turquia e à frente da Rússia e da Argentina.

A alta da taxa Selic encarece os juros ao consumidor, que alcançaram 106,6% ao ano no crédito pessoal não consignado, 181,2% no parcelado do cartão de crédito e 440,5% ao ano no rotativo. Apesar de o cenário apresentar um dos maiores custos do dinheiro dos últimos dez anos, a demanda por crédito cresceu.

No segmento de pessoas físicas, a concessão de empréstimos teve um incremento de 1,2%, atingindo um estoque (contratos ativos) de R$ 4,4 trilhões. No caso das empresas, o aumento foi bem mais discreto (0,3%), somando R$ 2,6 trilhões. Definitivamente, o Brasil não é para amadores e, mais que isso, o brasileiro precisa ser estudado.

Ano começa com bandeira verde na conta de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a adoção da bandeira verde para o mês de janeiro de 2026. A medida significa um alívio para o bolso do consumidor, que em dezembro pagou R$ 1,88 extra a cada 100 kWh consumidos (bandeira amarela) e R$ 4,46 a cada 100 kWh (bandeira vermelha). Mesmo com a bandeira verde, quando não há cobrança de tarifa extra, a concessionária Neoenergia Pernambuco chama a atenção para a necessidade de adotar medidas para economizar no consumo, uma vez que janeiro é mês de férias e de calor intenso.

Funcultura terá verba menor para o interior

Depois de bater recorde nos repasses do Funcultura em 2025, quando captou 63,04% dos recursos, os produtores, técnicos e artistas do interior do Estado terão uma parcela menor no fundo no próximo ano. A denúncia é da Rede Interiorana de Produtores, Técnicos e Artistas de Pernambuco (RIPA). De acordo com a instituição, no último dia 23 o Conselho Consultivo do Audiovisual de Pernambuco (CCAUPE) anunciou a alteração dos pesos para a seleção de projetos, o que reduziu a participação interiorana para 56,67%.

Microcrédito do BNB soma R$ 1,8 bi em 2025

As operações de microcrédito do Banco do Nordeste somaram R$ 1,8 bilhão entre janeiro e novembro deste ano, um resultado 8,3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. O montante corresponde a todos os contratos firmados no campo (Agroamigo) e nas cidades (Crediamigo). Os recursos foram praticamente divididos meio a meio, ficando R$ 943 milhões com o Crediamigo e R$ 934 milhões com o Agroamigo.

Aviso de Férias: O titular desta coluna entra em férias a partir de hoje. As publicações do Diario Econômico retornam normalmente no dia 22 de janeiro, a tempo de analisar as expectativas para a primeira reunião do Copom de 2026, que acontece nos dias 27 e 28. Até a volta!

