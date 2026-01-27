O Fisco, o joio e o trigo: Lei separa o bom devedor e o mau devedor

Receita Federal (Joédson Alves/Agência Brasil)

O Fisco, seja ele federal, estadual ou municipal, sempre precisou lidar com devedores. Historicamente, as regras não faziam muita distinção entre o devedor recorrente e o ocasional. Sim, da mesma forma que temos bons e maus pagadores, temos bons e maus devedores. Os primeiros caem na inadimplência por dificuldades financeiras pontuais; já os segundos incluem a dívida no seu modelo de negócio.

Atrasar impostos não é mais barato, como já se chegou a acreditar, mas sempre chega um Refis para facilitar a vida de quem acumulou débitos. No entanto, os programas de recuperação fiscal contemplam a todos, mesmo às empresas inidôneas, que utilizam o calote tributário para conseguir vantagens competitivas.

É essa separação do joio e do trigo que mira o Código de Defesa do Contribuinte. Segundo o tributarista Felipe Athayde, ao fazer a distinção, o Fisco deixa de premiar o devedor contumaz, que perde benefícios e passa a enfrentar regras mais duras. De acordo com o especialista, apenas o setor de combustíveis — no qual essa prática é mais utilizada — deve gerar uma arrecadação adicional de R$ 14 bilhões para a União, os Estados e os municípios.

Selfit investe R$ 16 milhões em expansão

A rede de academias Selfit, sediada em Pernambuco, começou o ano de 2026 com a abertura de quatro novas unidades na Região Metropolitana do Recife. Com aporte de R$ 16 milhões, a marca passa a contar com operações em Camaragibe, Aldeia, Caxangá II e Casa Amarela II — esta última ocupando a icônica agência do Banorte, fechada há três décadas. Petrolina, no Sertão do Estado, também entrou na rota de expansão e ganhou sua segunda unidade.

4ª edição do Tech Woman acontece em agosto

O Recife Expo Center recebe, em agosto, a quarta edição do Tech Woman, evento focado em tecnologia e voltado a pessoas que se identificam como mulheres. A programação prevê trilhas de Carreiras, Técnica e de Soft Skills, abordando temas como carreira, transição profissional, aperfeiçoamento e empreendedorismo, além de promover a tecnologia e conexões com o mercado de trabalho.

AON Brasil inaugura filial no Recife

A subsidiária brasileira da multinacional Aon anunciou, nesta semana, a abertura de filial no Recife. Focada em consultoria, gestão de riscos e capital humano, a empresa já possui nove escritórios no País e cerca de 1.700 profissionais. Segundo o CEO da Aon Brasil, Jose Luis Plana, a chegada à capital pernambucana foi motivada pela importância econômica do Estado e pela necessidade de maior proximidade com as empresas locais.

