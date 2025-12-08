Primeira parcela do 13º Salário e a Black Friday fizaram o Pix bater seu recorde de transações, chegando a 297 milhões de transações e R$ 166 bilhões em um único dia

A popularização do Pix, criado em 2020 pelo Banco Central, fez com caísse em desuso o DOC e o TEC (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Na última sexta-feira, o sistema de pagamentos Pix alcançou um novo recorde, registrando 297,4 milhões de transações que movimentaram R$ 166,2 bilhões em um único dia. Esse volume inédito foi impulsionado pela combinação de dois grandes eventos financeiros: o pagamento da primeira parcela do 13º salário e as promoções da Black Friday, que juntos aumentaram significativamente o poder de compra e o volume de transações no país.

O desempenho demonstra a consolidação do Pix como uma ferramenta financeira essencial no Brasil desde seu lançamento em 2020. Superando métodos tradicionais como DOC, TED, cartão de crédito, de débito e até o dinheiro físico, o sistema se tornou central no cotidiano de pessoas e empresas, oferecendo agilidade e praticidade para pagamentos e transferências e reduzindo a dependência de processos mais burocráticos.

É exatamente esse sucesso que salta aos olhos do mundo, o alto volume de transações aumenta aumenta a insistisfação de grandes operadoras globais de crédito, mas também expões os usuários a fraudes e outros crimes, exigindo maior atenção do setor financeiro e do poder público para garantir a proteção dos usuários e a integridade do sistema. O recorde, portanto, celebra a maturidade do Pix, mas também serve como um alerta para os desafios da modernização financeira.

Nova dinâmica imobiliária em debate

Ricardo Ribeiro, CEO da Direcional Engenharia, eleito Executivo do Ano por três anos seguidos, é o convidado da próxima terça-feira (9) do evento promovido pelo Lide Pernambuco como um dos principais nomes da construção civil de Pernambuco. O tema debatido no encontro será o “Ambiente da construção civil no Brasil”, uma oportunidade para discutir a realidade do mercado imobiliário nacional.

Seguradora centenária aposta em Pernambuco

Especializado em vida e previdência e com 190 anos de atuação, o Grupo MAG aposta no Recife para consolidar sua presença e fortalecer a atuação no Nordeste. A companhia, que desde 2009,

faz parte da seguradora global Aegon, anunciou o processo de modernização física na sua unidade no Paissandu. A meta é alcançar um crescimento de, pelo menos, 10% na arrecadação regional para 2026.

Raymundo da Fonte amplia investimentos no NE

O Grupo Raymundo da Fonte inaugurou, na última sexta-feira (28), uma nova fábrica de sabão em pó em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O empreendimento recebeu um investimento de R$ 130 milhões, às margens da PE-015. São 400 m² de área construída em uma unidade estratégica para a expansão do grupo, que está perto de completar 80 anos de atuação no mercado nacional.

