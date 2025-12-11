° / °
Coluna

Diario Econômico

Com Pedro Ivo Bernardes

Inflação

O Ouroboros econômico: estamos correndo atrás do próprio rabo?

Juros altos são o principal remédio contra a infação, mas têm efeitos colaterais, como aumento da dívida e menos investimentos na produção. Quando os juros caem, o consumo aumenta e a pressão inflacionária volta porque a produção ficou estagnada

Pedro Ivo Bernardes

Publicado: 11/12/2025 às 07:00

Apesar do recuo da inflação, o Copom informou que alguns preços ainda estão subindo ou caindo menos que o previsto (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Na mitologia, o Ouroboros é aquela intrigante imagem de uma serpente (ou dragão) que engole a própria cauda, formando um círculo. A imagem representa os ciclos infinitos, o eterno retorno. No popular, também temos uma expressão perfeita para isso: o cachorro correndo atrás do rabo.

Pois bem, qualquer que seja a imagem que você escolha (erudita ou popular), é exatamente isso que vem acontecendo na economia brasileira há décadas.

Na última reunião do ano, realizada terça (9) e quarta-feira (10), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a taxa Selic em 15% ao ano. O anúncio foi feito na mesma data (10) em que o IBGE divulgou a inflação de novembro: 4,46% no acumulado do ano, ou seja, dentro do teto da meta (4,5%) estabelecido pelo próprio BC.

Juros altos são, sim, o principal remédio para controlar a inflação, embora demorem a fazer efeito. O problema real, no entanto, são seus efeitos colaterais. Com a Selic elevada, o pagamento dos juros da dívida fica mais caro, dificultando o cumprimento das metas fiscais. Isso também inibe os investimentos da iniciativa privada em modernização e ampliação da produção.

E quando os juros finalmente baixarem, o consumo das famílias aumenta, mas a produção continua estagnada. O resultado? Mais pressão inflacionária. E é aí que, como o Ouroboros, tudo começa de novo.

Fluxo de turistas argentinos cresce 250%
A Empetur registrou um aumento de 250% no fluxo de turistas argentinos em 2025. O resultado é atribuído, segundo o presidente da instituição, Eduardo Loyo, às ações de promoção realizadas ao longo do ano. A instituição recebeu o Prêmio Caio 2025, o maior do Brasil no setor. Entre as ações premiadas estão o Carnaval 2025, que levou a cultura pernambucana para a Avenida Paulista, e a campanha "Verão Pernambuco Deixa Rolar", realizada em cidades do Brasil e da América Latina.

Estado ganha loja e terá CD da MotoChefe
A MotoChefe, fabricante nacional de scooters e veículos elétricos de duas rodas, inaugura loja no Recife nesta sexta-feira (12) e escolhe Pernambuco para instalar seu Centro de Distribuição (CD) que atenderá o Nordeste. A empresa comercializa veículos autopropelidos (veículos elétricos com até 1.000 W de potência e velocidade máxima de 32 km/h), ciclomotores, bikes elétricas e triciclos. O showroom da marca fica na avenida Domingos Ferreira, no Pina.

BYD é premiada pelo Reclame Aqui
A fabricante chinesa BYD recebeu, da plataforma de defesa do consumidor Reclame Aqui, o prêmio de melhor empresa na categoria Montadora de Veículos Elétricos e Híbridos. Segundo o portal, a BYD obteve a reputação “Ótima”, com nota média de 8,2. A nota e a reputação refletem as respostas das empresas às demandas relatadas pelos consumidores.

Paulo Guedes discute economia em Pernambuco
A convite do LIDE Pernambuco, o economista e ex-ministro da Economia Paulo Guedes participa de duas agendas no estado. Guedes terá, nesta quinta (11), um almoço em grupo restrito com acionistas e presidentes das empresas patrocinadoras da agenda e, logo em seguida, um debate com os filiados ao LIDE Pernambuco.

