O Ouroboros econômico: estamos correndo atrás do próprio rabo?

Juros altos são o principal remédio contra a infação, mas têm efeitos colaterais, como aumento da dívida e menos investimentos na produção. Quando os juros caem, o consumo aumenta e a pressão inflacionária volta porque a produção ficou estagnada

Apesar do recuo da inflação, o Copom informou que alguns preços ainda estão subindo ou caindo menos que o previsto (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Na mitologia, o Ouroboros é aquela intrigante imagem de uma serpente (ou dragão) que engole a própria cauda, formando um círculo. A imagem representa os ciclos infinitos, o eterno retorno. No popular, também temos uma expressão perfeita para isso: o cachorro correndo atrás do rabo.

Pois bem, qualquer que seja a imagem que você escolha (erudita ou popular), é exatamente isso que vem acontecendo na economia brasileira há décadas.

Na última reunião do ano, realizada terça (9) e quarta-feira (10), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a taxa Selic em 15% ao ano. O anúncio foi feito na mesma data (10) em que o IBGE divulgou a inflação de novembro: 4,46% no acumulado do ano, ou seja, dentro do teto da meta (4,5%) estabelecido pelo próprio BC.

Juros altos são, sim, o principal remédio para controlar a inflação, embora demorem a fazer efeito. O problema real, no entanto, são seus efeitos colaterais. Com a Selic elevada, o pagamento dos juros da dívida fica mais caro, dificultando o cumprimento das metas fiscais. Isso também inibe os investimentos da iniciativa privada em modernização e ampliação da produção.

E quando os juros finalmente baixarem, o consumo das famílias aumenta, mas a produção continua estagnada. O resultado? Mais pressão inflacionária. E é aí que, como o Ouroboros, tudo começa de novo.

