O que fazer com a Malha Nordeste?

Proposta de devolução da Malha Ferroviária do Nordeste, feita pela Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), esbarra na dúvida do que fazer com as linhas. Sugestão da FTL é entregar as àreas aos municípios pequenos e a operadores de transporte de passageiros, como CBTU e Metrofor

Transnordestina representa o sonho de integração de toda a região (Rafael Vieira/DP Foto)

Em debate desde julho deste ano, a proposta de devolução da Malha Ferroviária do Nordeste esbarra na questão do que fazer com os trechos devolvidos pela FTL (Ferrovia Transnordestina Logística). Ao todo, são 3 mil quilômetros de um total de 4,1 mil km arrematados pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) em 1997.

Segundo a própria concessionária, os trilhos devolvidos atravessam 164 municípios, sendo 33 em área rural e 131 em região urbana, dos quais apenas 14 ficam em municípios com mais de 200 mil habitantes. A FTL propõe, para as cidades menores, transformar as áreas devolvidas em parques lineares, por exemplo. Já para as cidades maiores, a empresa sugere a utilização dos trechos para o transporte de passageiros, com VLTs ou expansão de linhas de metrô operadas por companhias como CBTU e Metrofor.

Mas quem paga a conta, no final? Bem, pela proposta da FTL, os trechos que cortam o Recife seriam assumidos pela CBTU, que opera o sucateado Metrô do Recife. Em estudo feito pelo BNDES, o Metrô do Recife deve ser transferido para o Governo do Estado, com a sugestão de que o Estado faça a concessão do equipamento. Fica a pergunta: com mais esse "abacaxi" para administrar, quem vai querer assumir essa "bomba"?

Recife é destaque nas operações da Azul

O Aeroporto Internacional do Recife, administrado pela Aena Brasil, foi destaque nas operações da Azul. A ligação entre o terminal recifense e o Aeroporto de Viracopos (SP) foi a principal rota da companhia em 2025, seguida pela conexão entre Recife e Guarulhos (SP) e, em terceiro, os voos entre Confins (MG). Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a companhia aérea transportou mais de 26,4 milhões de passageiros entre janeiro e outubro deste ano.

Turismo de negócios em alta no Recife

Levantamento do Recife Convention & Visitors Bureau (Recife CVB) indica uma agenda cheia de eventos até 2033, com 53 congressos, feiras e encontros previstos e um público em torno de 1 milhão de pessoas. De acordo com a diretora-executiva do Recife CVB, Hellen Lopes, de janeiro a novembro deste ano, a capital pernambucana recebeu 22 eventos que representaram um impacto econômico de R$ 79 milhões.

Tecnologia a serviço da inclusão social

O Recife sedia, nestas terça (9) e quarta-feira (10), o 2º Seminário Pernambucano de Tecnologia Assistiva (2º SPTA). O evento, que acontece no Auditório Roque de Brito, na Uninassau do Derby, promove o debate sobre inovação, políticas públicas e inclusão social. De acordo com o Censo 2022, o Brasil tem 33,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, das quais mais de 10,5 milhões estão no Nordeste e 1,78 milhão em Pernambuco.