Olhos do agronegócio estão voltados para o encontro entre Mercosul e UE

Autoridades da União Europeia estarão presentes na reunião de cúpula do Mercosul, que acontece no próximo sábado (20) em Foz do Iguaçu. A expectativa é que o acordo entre os dois blocos econômico seja finalmente assinado

Agronegócio brasileiro teme os impactos da cláusula aprovada pelo Parlamento Europeu que adimite a possibilidade de suspensão dos benefício ao setor (foto: Wenderson Araujo/Trilux)

Os olhos do Agro estarão voltados para Foz do Iguaçu (PR) no próximo sábado (20), quando acontece a cúpula do Mercosul, que contará com a presença de autoridades da União Europeia. A expectativa é pela assinatura do acordo entre os dois blocos econômicos, mesmo com a oposição da França e da Polônia.

Para o Agro brasileiro, no entanto, o acordo é bom, mas nem tanto. O setor vê o tratado com preocupação, uma vez que Polônia e França conseguiram aprovar no Parlamento Europeu uma cláusula de segurança. O dispositivo prevê a possibilidade de suspensão dos benefícios concedidos ao Mercosul caso a União Europeia constate prejuízos a algum segmento do agronegócio de um ou mais países do bloco.

Na última semana, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) destacou essa preocupação durante a apresentação do balanço anual. Para a entidade, a salvaguarda pode minar os ganhos previstos. Para piorar, a confederação prevê a continuidade da política comercial agressiva de Donald Trump, que pode influenciar outros países que têm negócios com os Estados Unidos. Foi o caso do México, que aprovou recentemente a taxação de até 50% sobre alguns produtos brasileiros. Ao que parece, 2026 será tão desafiador quanto 2025. Isso, se não for mais.

Operadores turísticos da Espanha no Recife

O voo inaugural Madri-Recife aterrissou no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no último sábado (13), trazendo entre seus passageiros cerca de 40 representantes do trade turístico espanhol. Na famtour, realizada por iniciativa da própria Iberia, os profissionais vão conhecer os principais atrativos de Pernambuco para que, ao retornarem, tenham mais propriedade ao vender o destino.

Governo do estado em peso em almoço do LIDE

A governadora Raquel Lyra compareceu, nesta segunda (15), ao almoço-reunião do LIDE Pernambuco, organização de líderes empresariais que representa um terço do PIB estadual. Ao lado da vice-governadora Priscila Krause e de auxiliares das pastas econômica, de planejamento, infraestrutura, mobilidade e turismo, a governadora fez um balanço dos seus três anos de gestão e ouviu as demandas dos empresários.

Leilão da Compesa chama a atenção do setor

O leilão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, marcado para a próxima quinta-feira (18), será o último grande certame do tipo em 2025. O volume de investimentos, na casa de R$ 19 bilhões, desperta a atenção de outros players além dos quatro grupos que já apresentaram propostas. Quem vencer a licitação precisará correr para cumprir os prazos do Marco Legal do Saneamento e, para isso, buscará parceiros especializados em infraestrutura hídrica.

