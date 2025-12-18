Horário pré-Natal ampliado de olho nos retardatários

Principais shoppings da Região Metropolitana do Recife funcionarão até às 23h nos próximo dias, com execeção do domingo, quando fecharam às 22h. A mesma medida será adotada em malls de todo o país

Horário ampliado nas festas natalinas é uma tradição internacional nascida na Inglaterra (Foto: Riomar/Divulgação)

“Brasileiro deixa tudo para a última hora”. A fama não vem por acaso, basta ver os últimos dias da declaração do Imposto de Renda, da regularização do título, entre outros tantos prazos finais. E no comércio não é diferente. Já conscientes disso, os principais shopping centers da Região Metropolitana do Recife estão com horário estendido e, para atender os “retardatários”, passam a funcionar, desta sexta-feira (19) até a terça (23), das 9h às 23h, com exceção do domingo (21), quando o expediente será das 10h às 22h.

O calendário foi adotado pelos malls RioMar, Recife, Tacaruna, Guararapes e Plaza. O Shopping Patteo, em Olinda, começou antes, iniciando seu esquema especial na quarta-feira (17), seguindo os mesmos horários (9h às 23h), com exceção do domingo, quando o centro de compras abre e fecha uma hora mais cedo (9h às 21h). A esticadinha vai até às 18h do dia 24, véspera de Natal.

O horário ampliado não é exclusividade de Pernambuco. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a regra será a mesma em praticamente todo o país. A expectativa da CNC é que as vendas relacionadas à data alcancem R$ 72,71 bilhões, uma alta de 2,1% em relação ao ano passado.

Do mercado de Casa Amarela para o Tacaruna

Presente desde 1982 no tradicional Mercado de Casa Amarela, o Grandão dos Queijos tornou-se referência em queijos diversos, frios, embutidos e comida regional de qualidade. Agora, o Grandão prepara um novo passo e expande os negócios com uma nova loja no Shopping Tacaruna.

Recife Expo Center recebe 108 eventos em 2025

O Recife Expo Center fecha o ano de 2025 com a marca de 108 eventos realizados e 4.360 empregos diretos e indiretos gerados no próprio estabelecimento e nos encontros realizados. O empreendimento integra o Complexo Porto Novo Recife, que engloba ainda o Novotel Recife Marina e a Recife Marina.

Pernambuco no centro da tecnologia automotiva

O Senai Pernambuco receberá, em sua unidade de inovação em Suape, o Senai Park, a planta-piloto do projeto de desenvolvimento de um sistema nacional de assistência avançada ao motorista (ADAS), que oferece recursos como frenagem de emergência, assistente de manutenção em faixa, entre outros. Fazem parte da iniciativa a Stellantis, Volkswagen, Krah, Valeo, TE Connectivity, Tron e Volkswagen Truck & Bus.

Acelen: foco no mercado de gasolina do estado

A Acelen, empresa criada pelo Fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes, e controladora da Refinaria de Mataripe, programa a ampliação da oferta de gasolina em Pernambuco. A usina foi a primeira criada no Brasil e vendida pela Petrobras em 2021. Hoje, Mataripe responde por 32% da gasolina vendida em Pernambuco.

