Brasil é vanguarda da energia renovável

Em 2024, metade da Oferta Interna de Energia (OIE) do Brasil veio de fontes renováveis, quatro vezes mais que a média mundial. Isso coloca o país na vanguarda da energia limpa, no top 3 das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Restringindo o foco apenas para a geração de energia elétrica, 88% da geração brasileira é renovável (principalmente hidrelétrica, solar e eólica).

Sim, somos pioneiros na geração hidrelétrica. Também somos exemplo no uso de combustível não derivado de petróleo (com o etanol), muito antes de a tese da descarbonização ganhar força global. Mas é preciso avançar. Se o Brasil sempre esteve na vanguarda, inclusive na mobilidade elétrica, com o Gurgel Itaipu (de 1974), por que, então, copiar soluções de quem partiu atrás de nós?

No caso da energia solar e da geração eólica, há o desafio da intermitência da geração: não temos como ter sol e vento de forma contínua. Porém, temos uma das maiores jazidas de terras raras do mundo, essenciais para a produção de baterias de alta capacidade. Então, por que não concentrar esforços na vanguarda do desenvolvimento dessa nova tecnologia: estocar essa energia renovável?

Pernambuco entregue ao Deus-Dará

A mais recente rodada de fiscalizações da qualidade de combustíveis pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), referente ao período entre 17 e 28 de novembro, revelou um quadro preocupante: Pernambuco teve apenas um posto de combustível fiscalizado (isso mesmo, apenas um). O estado foi, de longe, a unidade da federação menos inspecionada no período. A situação é ainda mais grave em outros estados do Nordeste. Segundo relatório enviado pela comunicação da própria ANP, estados como a Paraíba, Alagoas, Sergipe, o Ceará e o Piauí não tiveram sequer uma fiscalização registrada.

Inclusão digital e economia circular

O Instituto de Inovação e Economia Circular do Brasil (IEC-Brasil) entregou, nesta sexta-feira (5), 50 computadores remanufaturados para associações comunitárias, organizações sociais e projetos culturais no Recife. A iniciativa integra um conjunto de ações do instituto para ampliar o acesso à tecnologia, fortalecer a economia circular e promover oportunidades educativas em regiões vulneráveis.

Bode do Nô aporta no Clube Líbano

Antigo endereço do Bargaço, que hoje funciona no Novotel Marina Recife, o Clube do Líbano, no bairro do Pina, vai receber uma nova unidade do Bode do Nô. Com projeto assinado por Humberto Zirpolli, a nova unidade tem previsão de inauguração no primeiro trimestre de 2026. Hoje, o grupo conta com cinco unidades do restaurante e mais três do Burger do Nô.

