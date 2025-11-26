Veja como fica a tabela de isenção e desconto do Imposto de Renda

Imposto de Renda (Foto: Arte/Agência Brasil)

A isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil e o aumento da taxação para altas rendas foram sancionados, nesta quarta-feira (26), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida, que deve beneficiar cerca de 15 milhões de brasileiros, passa a valer a partir de janeiro de 2026.

As mudanças estabelecem ainda descontos no imposto para quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350. Hoje, a isenção do IR beneficia apenas quem ganha até dois salários mínimos.

A nova isenção terá impacto na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2027, ano-base 2026.

Além disso, medida prevê, para compensação da perda de arrecadação, uma alíquota extra progressiva de até 10% para quem recebe mais de R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês), que totalizam de 140 mil contribuintes. Para quem já paga 10% ou mais, não muda nada.

