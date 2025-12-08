Porto de Galinhas é destaque no turismo do NE

Levantamento da plataforma de serviços hoteleiros Omnibees aponta que o balneário de Porto de Galinhas possui o maior valor média da diária de hotel do Nordeste, além da maior média de estadia

Principal fluxo de turistas estrangeiros em Porto de Galinhas é da Argentina. (Foto: Julio Jacobina/Arquivo DP)

Porto de Galinhas, balneário localizado no município do Ipojuca (Região Metropolitana do Recife), viu o valor médio da diária de hotel disparar 97% entre 2019 e 2025. Este número notável faz parte do estudo Hotel Report, realizado pela plataforma de serviços hoteleiros Omnibees, e foi divulgado nesta quarta-feira (3).

De acordo com o levantamento, a diária média por quarto ali é de R$ 1.235, superando as principais cidades da Região Nordeste e mostrando que o aumento da demanda reflete-se diretamente no preço.

Rodolfo Delphorno, diretor de Vendas da Omnibees, que esteve em Pernambuco para o Visit Travel Show 2025, vê nos números de Porto de Galinhas um reflexo do seu amadurecimento e valorização no mercado turístico nacional.

O crescimento não se limita ao preço. Além da média elevada, e apesar da grande oferta de acomodações, Porto de Galinhas também apresenta a maior média de estadia (4,9 dias) e a maior antecedência de compras, atualmente em 119 dias – o triplo da média nacional.

Delphorno acrescenta, e com razão, que o conjunto desses três dados revela que Porto de Galinhas é hoje um dos destinos mais desejados do Brasil, o que se reflete no planeamento da viagem. O balneário foi o 6º local mais buscado em pesquisas de reserva e o 3º do Nordeste, o que, pelo visto, mantém a tendência de demanda em alta.

Recife vai sediar evento técnico da Anac

O Aeroporto Internacional do Recife, sob a administração da Aena, foi o local escolhido para sediar, de 21 a 23 de janeiro, a Conferência Nacional de Slots - evento técnico realizado duas vezes por ano pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A confirmação foi dada pelo diretor do terminal aeroportuário, Diogo Moretti, durante o Visit Travel Porto de Galinhas 2025. O executivo aproveitou para manifestar o otimismo em fechar o ano com uma movimentação próxima aos 10 milhões de passageiros.

Campanha de doação de alimentos no Assaí

O Instituto Assaí, braço social do Assaí Atacadista, lançou a edição 2025 da sua campanha nacional “Alimento a Gente Compartilha”. As mais de 300 lojas da rede no país, incluindo as 14 unidades de Pernambuco, funcionarão como pontos de coleta de alimentos não perecíveis até o próximo dia 21 de dezembro. A meta deste ano é arrecadar 460 toneladas de alimentos. E o Instituto promete que acrescentará 15% ao total arrecadado.

Grupo D&M investe R$ 14 milhões no Recife

O Grupo D&M está desembarcando com força no Shopping RioMar Recife. O investimento totaliza R$ 14 milhões na abertura de dois novos restaurantes: o Lotti, dedicado à cozinha italiana, e o Miss Kh, com foco na gastronomia asiática.

