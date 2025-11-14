Levar a floresta para o mercado ou o mercado para a floresta

A CNI promoveu, em programação paralela à COP-30, o evento "Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono", que abordou a necessidade de sair da teoria para a prática

Transição para uma economia de baixo carbono está na agenda da CNI durante a COP-30 (Augusto Coelho/CNI)

Como levar a floresta para o mercado? A pergunta foi abordada no evento "Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono", promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira (12), durante programação paralela à COP-30. O debate revela a preocupação em tratar a economia e a preservação ambiental como partes de uma mesma solução ou, na expressão bem clichê, como faces de uma mesma moeda.

É exatamente nesse aspecto que reside o principal desafio da COP-30: sair do clichê, do senso comum. Participante do painel, a gerente de Sustentabilidade Corporativa da Syngenta, Claudia Veiga Jardim, destacou que é chegado o momento de "sair da fase de testes e avançar para ações escaláveis". Na mesma linha, a líder global de Sustentabilidade da Siemens, Eva Riesenhuber, defendeu que "só quando transformamos a sustentabilidade em um modelo de negócio capaz de crescer é que conseguiremos alcançar resultados em larga escala".

Boas intenções não faltam: economia de baixo carbono, mercado de carbono e economia circular, entre outras tantas "propostas". Para partir da teoria à prática, no entanto, é importante deixar de ver os investimentos em sustentabilidade como custos e passar a enxergá-los como geradores de riquezas tangíveis (como matérias-primas de segunda geração) ou intangíveis (como reputação socioambiental e valor da marca).

Recife sedia primeira loja-boutique da Renault

A Renault inaugurou, na terça-feira (11), sua primeira loja-boutique localizada em um shopping center no Brasil. A cidade escolhida para receber a primeira unidade RNLT (sigla para Renault New Lifestyle Technology) no país foi a capital pernambucana, e o mall, o Shopping Center Recife. O lançamento da RNLT Recife, que ficará sob a responsabilidade da Eurovia, contou com a presença do presidente da Renault Brasil, Ariel Montenegro.

Pernambuco tem seis finalistas no Prêmio Finep

Seis projetos pernambucanos financiados estão entre os finalistas do Prêmio Finep de Inovação 2025, que será entregue no próximo dia 17. Das seis iniciativas, três são desenvolvidas pela UFPE (Instituto de Tecnologias Quânticas, Projeto AIMOBVE e Centro de Bioterismo); duas são ligadas à saúde (Nuclearis Sistemas em Medicina Nuclear e Klar Soluções de Inteligência Artificial); e a sexta contempla a ampliação do Armazém da Criatividade de Caruaru.

Novo empreendimento na Boa Vista

O Bairro da Boa Vista vai ganhar um novo empreendimento residencial, o Ária Boa Vista, edifício com apartamentos de um ou dois quartos e áreas de 23 a 42 metros quadrados (m²). O projeto é da construtora CME, que foi responsável pela construção do Shopping Boa Vista e conta com 30 anos de atuação no mercado.

