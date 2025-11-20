Pagamento por Serviço Ambiental: a remuneração de quem preserva

Política de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e as experiências do Brasil e da Costa Rico foram debatidos em painel realizado na COP-30

30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em Belém ( Bruno Peres/Agência Brasil)

O futuro da economia socioambiental está na consolidação de uma mudança de paradigma: trocar a lógica de multar quem polui ou devasta pela de pagar quem protege. É este o conceito do sistema de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), tema de um painel promovido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) nesta quarta-feira (19), durante a programação da COP-30.

Promovido pelo Projeto Floresta+ Amazônia, maior iniciativa de PSA desenvolvida no Brasil, o encontro trouxe para o debate o costa-riquenho Gilmar Navarrete Chacón, diretor-executivo do Fundo Nacional de Financiamento Florestal (FONAFIFO) de seu país, referência mundial no desenvolvimento do PSA. Enquanto no Brasil as políticas de PSA ainda dão os primeiros passos, a partir da Lei Federal 14.119/2021, na Costa Rica a experiência já tem duas décadas.

O país centro-americano foi o primeiro a receber recursos do Fundo Verde para o Clima (GCF, na sigla em inglês), mesmo fundo que financia o Floresta+ Amazônia, mas a política costarriquenha de PSA foi implantada a partir da criação de um imposto sobre combustíveis fósseis que financia o programa, reduzindo a dependência de recursos internacionais. Os desafios brasileiros são enormes, assim como o tamanho do país e suas diferenças regionais, mas buscar inspiração num case de sucesso é uma bela iniciativa, não é mesmo?

Entre Amigos aposta nos shoppings

O Restaurante Entre Amigos aposta nos shoppings para expandir sua atuação. No início do próximo ano, o grupo inaugura duas novas filiais: uma no Shopping RioMar Recife e a outra no Shopping RioMar Fortaleza. Com investimentos de R$ 12 milhões, as novas unidades devem gerar 200 empregos diretos. As vagas disponíveis estão no site www.entreamigos.vagas.solides.com.br.

Havanna abre novo modelo de franquia

A Havanna, conhecida mundialmente por seus alfajores, cafés e Dulce de Leche, abrirá cinco lojas de seu novo modelo de franquias em Pernambuco, a Heladeria Havanna. As novas unidades da rede de sorveterias da marca serão abertas no Aeroporto do Recife (nos próximos dias), Shopping Recife, Shopping RioMar, Shopping Plaza e em Porto de Galinhas (próximos meses).

Rede hoteleira animada com feriadão

O ponto facultativo na sexta (21) para os servidores do estado e cidades como Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista, Cabo, Camaragibe e Ipojuca animou o setor hoteleiro. De acordo com levantamento do Setor de Estudo e Pesquisa da Empetur, a expectativa de ocupação da rede hoteleira pernambucana para o feriadão é positiva. A estimativa de taxa média de ocupação chega a 73%, com destaque para o município de Ipojuca, que tem previsão de ocupação 92,4% dos leitos do balneário de Porto de Galinhas.

