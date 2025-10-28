Aeroporto Internacional do Recife entra em novo ciclo de investimentos

A Aena apresentou, nesta segunda (27), os projetos de desenvolvimento imobiliário do Aeroporto do Recife e do Terminal Intermodal, que vai acomodar motoristas de aplicativo, receptivo e particulares. Ampliação também entrou no radar da operadora

Terminal Intermodal funcionará na área do antigo terminal, atualmente sem uso (Projeção/Aena)

O Aeroporto Internacional do Recife, hoje sob administração da Aena, maior operadora aeroportuária do mundo, passa por um novo ciclo de investimentos, com previsão de uma aporte R$ 640 milhões. Nesta segunda (27), a empresa apresentou seu master plan imobiliário, que inclui a abertura de um centro comercial de 35 mil metros quadrados, um espaço intermodal para acomodar motoristas de aplicativo, ônibus de turismo e operações rápidas de embarque e desembarque, e um terminal logístico para ampliar a movimentação de cargas.

Os projetos estão alinhados com a demanda atual do terminal, que encerrará o ano com uma movimentação em torno de 10 milhões de passageiros, de acordo com o diretor do Aeroporto Internacional do Recife, Diogo Moretti. No caso do terminal intermodal, por exemplo, a necessidade é urgente. Basta ver o congestionamento na área de embarque e desembarque.

Presente ao evento, o presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, confirmou à coluna que o crescimento do terminal pernambucano era o esperado pela Aena. “Sabíamos do potencial do Nordeste e da demanda por terminais com boa infraestrutura”, explicou. Destacando a satisfação da Aena Brasil com o desempenho do aeroporto do Recife, Yus deixou no ar uma possível antecipação da sua ampliação. “Talvez seja preciso antecipar os planos”, afirmou, em meio a sorrisos, antes de seguir para seu voo.

Cuidar das pessoas também é cuidar do negócio

A Belz Corretora de Seguros e a Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) realizam, no próximo dia 13 de novembro, o seminário “RH 5.0 - Saúde no Centro da Estratégia”, evento voltado aos profissionais de Recursos Humanos e líderes empresariais, que pela primeira vez é realizado no Nordeste.

Banca do estado ganha destaque internacional

O escritório Da Fonte Advogados conquistou novo reconhecimento internacional, com a nomeação como Leading Firm pelo The Legal 500 Latin America – City Focus Recife, com citação aos sócios diretores da banca. O escritório também integra a lista Leaders League 2026, nas áreas de Corporate/Commercial e Tax.

Marco Legal dos Seguros em discussão

O Sindicato das Seguradoras de Norte e Nordeste (SindsegNNE) realiza, nesta quarta (29), um encontro sobre a nova Lei 15.040/2024, conhecida como Marco Legal dos Seguros, que entrará em vigor em dezembro e trará mudanças na regulação do setor. A apresentação será conduzida pela advogada Angélica Carlini, referência nacional em Direito de Seguros. O evento acontece a partir das 17h, no auditório do RioMar Trade Center, com transmissão pelo canal do sindicato no YouTube.

