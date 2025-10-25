Fim da "taxa das blusinhas" volta à pauta da Câmara dos Deputados após um ano
Propostas visamo retorno da isenção de compras com valor de até 50 dólares realizadas em sites do exterior, principalmente chineses Outro projeto prevê a isenção tributária para compras de até 600 dólares feitas uma vez por ano
Publicado: 25/10/2025 às 08:00
Taxação afetou, principalmente, os compradores de sites internacionais de roupas e objetos diversos, como as varejistas chinesas Shein e Shopee (Foto: Divulgação)
A chamada “taxa das blusinhas”, imposto cobrado sobre importações com valor inferior a 50 dólares, está de volta à pauta da Câmara dos Deputados. Um projeto de lei do deputado Kim Kataguiri (União-SP) propõe o retorno da isenção, eliminando a alíquota de 20% implantada há pouco mais de um ano. O parlamentar argumenta que a taxa prejudica os consumidores de menor renda.
Outro projeto, do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), tem o mesmo teor. Ayres, que é relator da CPI do INSS, alega que um ano após a implantação da taxa no programa Remessa Conforme, a arrecadação ficou 65% abaixo do estimado e que, no mesmo período, as grandes redes varejistas cresceram. Nos bastidores, circula a informação de que o governo discute internamente a questão, visando evitar novo desgaste às vésperas das eleições. O debate teria sido provocado pela Secom.
Já um terceiro projeto, da deputada Dani Cunha (União-RJ), propõe uma isenção anual de até 600 dólares para compras internacionais pela internet, que poderia ser estendida a remessas postais. A parlamentar compara o valor com as franquias de bagagem aérea (US$ 1.000) e free shops (mais US$ 1.000), além da isenção para itens de uso pessoal, taís como celular, livro, roupas, acessórios, entre outros. Desde que compatíveis com o uso individual.
Aena apresenta projetos para o aeroporto do Recife
A Aena, administradora do Aeroporto Internacional do Recife, apresenta nesta segunda-feira (27) os projetos do Terminal Intermodal e do Plano de Desenvolvimento Imobiliário do sítio aeroportuário. A cerimônia contará com a participação do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus. O terminal recifense lidera a movimentação de passageiros no Nordeste.
Pernambuco fora do Top 10 dos hotéis brasileiros
Pernambuco não emplacou nenhum hotel entre os dez melhores do Ranking Casual 2025, divulgado pela revista Exame. O primeiro estabelecimento do estado na lista é o Nannai Muro Alto, que aparece na 11ª posição, empatado com outros cinco hotéis. Além dele, apenas mais um pernambucano figura entre os 50 melhores: o Nannai Noronha, na 35ª posição, junto com outros 15 empreendimentos.
Hora de fazer o balanço financeiro do ano
A reta final do ano é o momento mais adequado para realizar o balanço financeiro pessoal e se preparar para as despesas de fim de ano e do início do próximo. De acordo com o especialista Paulo Pereira Filho, sócio e líder da XP Investimentos no Norte e Nordeste, é importante conferir o planejamento anual, identificar gastos imprevistos e, a partir daí, projetar o orçamento para 2026.