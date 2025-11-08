Apesar da promessa de simplificar, reforma tributária veio pra complicar

A reforma tributária unifica ICMS (estadual) e ISS (municipal) no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e tributos federais como IPI, PIS e Cofins na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Mas é fora da tributação do consumo que o bicho pega

O pacote isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês (Agência Brasil)

Você já deve ter escutado que a reforma tributária veio para simplificar a cobrança de impostos no Brasil, unificando tributos federais, municipais e estaduais. O Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) vai unificar o ICMS (estadual) e o ISS (municipal), enquanto a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) vai unificar tributos federais como IPI, PIS e Cofins.

Até aqui, tudo bem. Mas é fora da tributação do consumo que o bicho pega. O recente Projeto de Lei 1087/2025, que ampliou a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. O projeto também instituiu a tributação mínima sobre rendas elevadas (os chamados “super ricos”) e, em especial, sobre lucros e dividendos, que atualmente isentos.

Para as empresas familiares, sobretudo as longevas, muito comuns na Região Nordeste, o grande desafio é cultural: profissionalizar a gestão sem perder a essência familiar que sustenta a empresa. Segundo o advogado Amadeu Mendonça, com a sanção presidencial, a isenção de tributação sobre lucros e dividendos será substituída por uma retenção de até 10% de Imposto de Renda na Fonte sobre as distribuições pagas a pessoa física que ultrapassem R$ 50 mil mensais. Na dúvida, é importante ir para a ponta do lápis.

Loja-conceito Renault no Shopping Recife

A Renault inaugura, na próxima terça-feira (11), um showroom no Shopping Recife. A unidade é, na verdade, uma flagship da marca, ou seja, ela foi projetada para ser a vitrine da identidade e dos valores da Renault. Essa é a primeira loja com esse conceito no Brasil, nos mesmos moldes das unidades de Paris, Milão e outras cidades europeias.

Fórum Imobi 2025 começa na próxima quinta (13)

O Fórum Imobi 2025 abre as portas para o público na próxima quinta-feira (13), com a expectativa de reunir mais de dois mil profissionais do setor durante os dois dias de programação. O evento, considerado o maior do setor imobiliário do Nordeste, será realizado na Arena Pernambuco, seguindo até a sexta-feira (14). A programação será distribuída em três palcos, com 32 palestrantes nacionais e locais e mais de 30 expositores.

Olho no ISS para garantir desconto no IPTU

Começou na última segunda (3) o prazo para indicação do imóvel com direito a desconto do IPTU a partir do bônus gerado pela emissão das notas fiscais do ISS. É importante lembrar que academias, estacionamentos privados, instituições de ensino, serviços de saúde (particular), além de teatros, cinemas, shows e feiras, estão sujeitos à cobrança do ISS. Para o consumidor, a nota emitida vale desconto no imposto predial.

