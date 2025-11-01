Mercado imobiliário do Nordeste em alta

De acordo com o Índice de Demanda Imobiliária, que mede a atratividade das cidadaes brasileiras para o mercado de imóveis residenciais verticais, as capitais nordestinas estão entre os principais mercados do segmento econômico e no alto-padrão

Verticalização é a tendência no mercado imobiliário do Recife há décadas (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O mercado imobiliário do Nordeste vem se destacando pelo dinamismo. Recife, Fortaleza, Natal e Salvador foram destaques da nova edição do Índice de Demanda Imobiliária (IDI). O índice, realizado pelo Ecossistema Sienge, CV CRM, Grupo Prospecta e Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), mede a atratividade de cidades brasileiras para o mercado de imóveis residenciais verticais.

No segmento econômico e alta demanda, voltado a famílias com renda entre R$ 2 mil e R$ 12 mil, cinco capitais nordestinas estão no Top 10, com Fortaleza (1ª), Recife (5ª), Salvador (6ª), Aracaju (7ª) e Maceió (8ª) entre as primeiras colocadas. Já no alto-padrão, Recife, Fortaleza e Salvador se posicionam, respectivamente, nas 3ª, 4ª e 7º posições do ranking.

O programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), com 1,5 milhão de moradias financiadas com recursos do FGTS em todo o país, tem um grande peso, é verdade. De 2024 até agora, os estados do Nordeste receberam 315,25 mil empreendimentos, com destaque para Bahia (55,33 mil), Pernambuco (54,35 mil) e Ceará (52,08 mil). A boa notícia é o crescimento no alto-padrão, o que significa que o mercado vem trabalhando para diminuir a dependência do MCMV.

Para o comércio, o Natal já chegou

A partir deste fim de semana, Papai Noel estaciona seu trenó nos shoppings do Grande Recife. No Shopping Recife, a decoração natalina tem como tema a “Fábrica de Sonhos”; no RioMar, a decoração é inspirada no biscoito de gengibre, com o tema “Doce Natal”. No Tacaruna, o tema é o “Encanto Gelado”, com direito a pista de patinação, e no Plaza, a decoração tem os Smurfs como tema. Em Jaboatão, o Guararapes traz o show de luzes do “Natal Estrelado” e o Patteo, em Olinda, apresenta o “Quebra-Nozes, um conto de Natal”.

Investimento acelerado em Pernambuco

A Neoenergia Pernambuco pisou no acelerador dos investimentos no estado. De janeiro a setembro deste ano, a distribuidora investiu R$ 751 milhões, principalmente em projetos de expansão da rede de distribuição de energia. O valor supera em aproximadamente 20% o montante aplicado no mesmo período de 2024. A previsão da empresa é investir, até o final de 2029, R$ 6,1 bilhões na ampliação e melhoria da qualidade do serviço em todas as regiões, do Litoral ao Sertão.

Sicredi Expansão abre nova agência

A cooperativa de crédito Sicredi Expansão, com atuação no Nordeste, inaugura na segunda-feira (3), sua nova unidade no Recife, localizada na Zona Norte da capital pernambucana. O espaço, localizado na Avenida Dezessette de Agosto, 71, representa mais um passo na estratégia de ampliação da cooperativa, que agora passa a contar com oito agências e mais de 21 mil associados.