Eletrobras muda de nome e Nordeste dá adeus à Chesf

Eletrobras, privatizada no governo Bolsonaro, anunciou mudança de nome para Axia Energia, o que inclui a extinção das submarcas existentes hoje (Chesf, Eletrosul, Eletronorte e Furnas)

Usina Hidroelétrica de Sobradinho (BA) possui o maior reservatório do Nordeste (Eletrobras Chesf/Divulgação)

Privatizada no governo Bolsonaro, a Eletrobras deixou de ser uma empresa sob controle estatal e passou ao comando da iniciativa privada. A companhia, que controla várias subsidiárias regionais, como a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), vinha mantendo os nomes originais, mas agora optou por uma identidade unificada: a holding e suas subsidiárias (Chesf, Eletrosul, Eletronorte e Furnas) passarão a se chamar Axia Energia.

Com a mudança, perde-se a identidade regional em favor de uma marca global. A Axia nasce com a estratégia de se posicionar como uma empresa de geração 100% renovável. Para concretizar esse objetivo, a Eletrobras fechou, há uma semana, um acordo para vender sua participação de 68% na Eletronuclear para a Âmbar Energia, braço energético do grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

Em meados do ano passado, a mesma Âmbar já havia comprado 12 usinas térmicas da Eletrobras no Amazonas. Com as duas operações, a futura Axia não apenas "limpa" sua matriz energética, mas também seu balanço financeiro, livrando-se das obrigações bilionárias relacionadas ao Complexo Nuclear de Angra dos Reis.

O acordo entre o governo federal (que ainda detém 42% das ações, mas apenas 10% dos votos) e a gestão da empresa viabilizou a operação. Contudo, a reestruturação ainda depende de homologação pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento virtual que ocorrerá entre 31 de outubro e 10 de novembro, sob a relatoria do ministro Kássio Nunes Marques.

Economia e finanças em debate no Recife

O Recife sedia, na próxima sexta-feira (24), o Congresso Nacional de Executivos de Finanças, a ser realizado no Mirante do Paço. O evento, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-PE), terá como palestrantes Eduardo Giannetti, economista e membro da Academia Brasileira de Letras, e Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES.

Grupo JCPM anuncia nova estrutura de gestão

O Grupo JCPM anunciou, nesta quarta-feira (22), uma reestruturação organizacional com a criação da holding JCPMPar. A nova entidade responderá pelas decisões estratégicas de todos os ramos de atuação do conglomerado: shopping centers, comunicação, imobiliário e compromisso social. A JCPM Shopping Centers passará a controlar os 11 empreendimentos do grupo no Nordeste e terá um CEO dedicado, o pernambucano Sérgio Moraes Vieira Filho, que deixa a vice-presidência da The Coca-Cola Company na África do Sul para retornar ao estado.

Pernambucano no Top 100 da publicidade

Alexandre Costa, diretor de mídia da agência Blackninja Propaganda, foi um dos eleitos no Top 100 Gestores 2025/2026, premiação realizada pelo grupo Amigos do Mercado em parceria com a Revista Exame. Alexandre foi o único profissional pernambucano premiado, e a Blackninja, a única agência do estado na lista.