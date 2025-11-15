Na ponta do lápis, contas do MEI não fecham com teto de R$ 81 mil

Atualmente, um em cada três brasileiros ocupados é MEI, que tem limite de faturamento anual de R$ 81 mil. É nesse montante que ele precisa incluir o pagamento de funcionário, se tiver, insumos e capital de giro, além da sua sobrevivência

O MEI que fatura até R$ 81 mil por ano continuará pagando 5% do salário mínimo. (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Os trabalhadores brasileiros comemoraram, e com razão, o aumento da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais, o equivalente a R$ 60 mil anuais. Outra demanda social, no entanto, segue sem previsão de solução: a revisão do teto de faturamento dos microempreendedores individuais (MEIs).

Criada para promover a inclusão de uma série de trabalhadores informais, a figura do MEI ainda é bastante controversa por seus impactos previdenciários e no mercado de trabalho. Atualmente, aproximadamente um em cada três brasileiros ocupados são MEIs. Isso significa uma contribuição previdenciária reduzida, que vem se mostrando insuficiente para suprir as despesas previdenciárias futuras, e a precarização do mercado de trabalho, segundo o movimento sindical.

Mas e o MEI de fato? Aquele que tem seu pequeno negócio e que fica impedido de crescer por causa da mudança de regime tributário para microempresa (ME)? Com limite anual de R$ 81 mil de faturamento e autorizado a ter no máximo um funcionário, o microempreendedor acrescenta a seus custos R$ 18,2 mil anuais de salário (considerando o salário mínimo e sem contar os encargos). Sobra para ele R$ 62,8 mil de renda, para arcar com os custos de vida, insumos e capital de giro. É aí que a conta não fecha.

Recife na rota dos cruzeiros transoceânicos

A capital pernambucana recebe, nesta semana, dois importantes navios. O Costa Favolosa, de bandeira italiana, atraca no Porto do Recife na próxima terça-feira (18), vindo de Gênova, na Itália, trazendo a bordo mais de 3.800 pessoas entre passageiros e tripulantes. Já na próxima sexta (21), quem ancora é o navio Viking Júpiter, de bandeira grega e proveniente de Roma, também na Itália, com mais de 1,1 mil pessoas embarcadas.

Setor de apostas em alta no Nordeste

A regulamentação das apostas de quota fixa vem se consolidando no Nordeste. De acordo com o estudo “Panorama do Mercado de Apostas de Quota Fixa”, produzido pela LCA em parceria com o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável e a Associação Nacional de Jogos e Loterias, o setor já reúne 14 empresas e 37 marcas autorizadas a operar na região. O estudo revela ainda que o setor emprega 2 mil pessoas diretamente e gera outros 1,1 mil empregos indiretos na região.

Fórum Imobi 2025 reúne 2,2 mil pessoas

A Arena Pernambuco recebeu, entre os dias 13 e 14 de novembro, 2,2 mil pessoas durante o Fórum Imobi 2025. De acordo com a organização, o evento movimentou cerca de R$ 5 milhões no turismo e na economia pernambucana e gerou a contratação de 600 pessoas, entre empregos diretos e indiretos - um aumento de 140% em relação ao evento do ano passado, realizado em Maceió.

