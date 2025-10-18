Pernambuco é vanguarda na economia circular entre os estados brasileiros

Pernambuco e o Instituto Brasileiro de Economia Circular (Ibec) apresentaram ao governo federal as bases para o primeiro arranjo regional de economia circular do país, incluindo ua proposta pioneira de instrumento financeiro e fiscal para o setor

Em ano de COP 30, o Instituto Brasileiro de Economia Circular (Ibec) e o Governo

de Pernambuco apresentaram ao governo federal, na quinta-feira (16), o Programa

Pernambuco Circular, que inclui uma proposta pioneira de instrumento financeiro e fiscal para o setor, desenvolvida em parceria com o Banco do Brasil.

O encontro representou também o lançamento das bases para o primeiro

Roadmap Regional de Economia Circular do país, semente plantada há um ano, durante a primeira edição do Brazilian Circular Hotspot, realizado no Recife, que colocou o estado na vanguarda das políticas de circularidade.

Mas o que vem a ser Economia Circular? Se você pensou em cadeia logística reversa, esqueça! Logística reversa é “obrigação ambiental” e, por isso mesmo, encarada como custo pelas empresas. Economia circular é um conceito mais amplo do que dar “destinação adequada” aos resíduos da produção. É ressignificar esses “restos”, transformando-os em novas matérias-primas, para novos produtos. Não é apenas reciclar, é atualizar a Lei da Conservação das Massas, de Lavoisier, para “Na ‘economia’ nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.”

Recife Palace vira residencial de luxo

A Moura Dubeux confirmou, na última semana, o retrofit do Recife Palace - icônico hotel localizado na Avenida Boa Viagem que já hospedou personalidades como o ex-beatle Paul McCartney, a banda norte-americana Aerosmith e o presidente Lula. Ao todo, serão 329 unidades habitacionais com VGV (Valor Geral de Vendas, previsão de comercialização de todas as unidades) de R$ 384 milhões. Ou seja, uma estimativa média de R$ 1,17 milhão por apartamento.

Arena Pernambuco recebe o Fórum Imobi 2025

O Recife sediará, nos próximos dias 13 e 14 de novembro, o Fórum Imobi 2025, que acontece, a cada ano, em uma das capitais nordestinas. O palco oficial do encontro será a Arena Pernambuco, que abrigará as mais de 25 palestras realizadas nos dois dias do evento. Maior evento imobiliário da região e o terceiro maior do Brasil, o Fórum Imobi 2025 contará com 30 expositores e um público estimado de 2 mil participantes.

Clima impacta consumo de energia no país

O clima vai mexer com a conta de luz de forma diferente pelo Brasil nos próximos dias. Boletim divulgado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostra que enquanto as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão uma redução da carga entre este sábado (18) e a próxima sexta (24), por causa de um clima mais ameno, as regiões Norte e Nordeste devem apresentar alta. A Região Sul tem a maior redução estimada (2,8%) e o Norte, a maior alta (6,6%).

