Federalismo e Reforma Tributária entram na pauta de debates do Senado

Confederação Nacional dos Municípios questiona mudança no texto que regulamenta o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Segundo a instituição, a base de referência para definir a alíquota (2012-2021) pode impor perdas de R$ 40 bilhões

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária (Jefferson Rudy/Agência Senado)

A votação que regulamenta o Comitê Gestor do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), prevista para esta quarta (24) no Senado, foi adiada para a próxima semana. O motivo do impasse é a briga dos municípios, que temem uma enorme perda de receita com as regras atuais de partilha do tributo. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o texto pode provocar uma redução de R$ 40 bilhões nos orçamentos municipais.

A polêmica está no período de referência usado para calcular a divisão do novo imposto. A proposta atual usa a arrecadação de ISS (municipal) e ICMS (estadual) entre 2012 e 2021. A CNM alega que essa base está defasada e propõe um período mais recente, como 2024 a 2026. E por que isso importa? Porque os municípios, que recebem as demandas mais diretas da população, são os entes com a menor autonomia financeira da federação.

Sutilezas da Ata do Copom

A ata da última reunião do Copom, que manteve a Selic em 15% ao ano, revelou uma sutil, mas importante, mudança de tom. A perspectiva de juros altos por um longo período foi mantida, mas a autoridade monetária sinalizou com mais firmeza o fim do ciclo de altas. Em comparação com as atas anteriores, a mudança está na linguagem: a expressão "interromper o ciclo (de alta) para avaliar" foi substituída por "manter a taxa inalterada e seguir avaliando", um sinal de que novas elevações estão, por ora, descartadas.

Evento discute inovação e TI nos negócios

O Recife sedia, nos próximos dias 26 e 27 de setembro (sexta e sábado), a terceira edição da "Imersão Sucesso nos Negócios", o maior evento do setor no Nordeste. Realizada pelo Grupo Sucesso Inteligência Empresarial, com apoio da Fecomércio, a imersão de dois dias terá painéis e debates sobre inovação, IA e dados aplicados aos negócios, além de promover networking e troca de experiências.

Selfit inaugura nova sede administrativas

Em franca expansão, a rede de academias Selfit inaugurou sua nova sede administrativa. Os 160 funcionários da empresa trabalharão agora em um prédio próprio de cinco andares na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem. O espaço conta com estações de trabalho, salas de reunião, refeitório e estacionamento.

Recife é capital com mais estudantes de TI

Sede do Porto Digital, um dos maiores ecossistemas de tecnologia do país, o Recife tem também a maior concentração de estudantes de tecnologia entre as capitais do país, com uma marca de 717,8 alunos por 100 mil habitantes. O segundo lugar ficou com Brasília, com 488,7 por 100 mil habitantes. De acordo com a prefeitura, além de um setor pujante, os números refletem políticas públicas de inclusão tecnológica, como o Embarque Digital.



Lideranças da periferia debatem mudança climática

Lideranças de comunidades periféricas se reúnem, nestas sexta (26) e sábado (27), no Recife e em Itamaracá, para construir uma proposta concreta de financiamento climático das periferias. Com as atenções voltadas à COP 30, a ação reúne 20 organizações de base comunitária e integra o projeto Mutirão Global por Financiamento Climático das Periferias, liderado pela Iniciativa PIPA e pela Rede GERA.

