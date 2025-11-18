Remenson Cardoso conquista título mundial de Parajiu-Jitsu

Projeto "Juntos, Lutando pela Inclusão", apoiado pelo Esportes da Sorte, também celebra pódio de Meek Farias

Paratleta Remenson Cardoso, da categoria Amputado, campeão mundial de Parajiu-Jitsu em Abu Dhabi (Divulgação)

O paradesporto pernambucano acaba de alcançar um marco inédito no cenário internacional. O paratleta Remenson Cardoso, da categoria Amputado, sagrou-se campeão mundial de Parajiu-Jitsu em Abu Dhabi, resultado histórico para Pernambuco e para o Brasil.

A conquista veio acompanhada de mais um feito expressivo: Meek Farias garantiu o 3º lugar na categoria Paralisia Cerebral, colocando novamente a Associação Pernambucana de Jiu-Jitsu e Parajiu-Jitsu (APJJP) no pódio mundial do esporte adaptado.

Os dois atletas integram o projeto “Juntos, Lutando pela Inclusão”, iniciativa da APJJP que oferece aulas gratuitas, suporte técnico e acompanhamento esportivo a paratletas e jovens de comunidades do Recife e região.

O projeto conta com apoio do Esportes da Sorte, patrocinador máster da associação, responsável por viabilizar a participação da delegação em competições nacionais e internacionais e garantir estrutura de treinamento contínuo.

Para Marcela Campos, vice-presidente do Esportes Gaming Brasil, grupo mantenedor da marca Esportes da Sorte, os resultados reforçam o impacto do investimento social no esporte.

“Acreditamos no esporte como um vetor de inclusão e transformação real. Apoiar a APJJP significa ampliar oportunidades e permitir que talentos que antes enfrentavam barreiras físicas ou sociais possam competir em igualdade.

As conquistas em Abu Dhabi mostram que, quando há estrutura e compromisso, o potencial dos nossos atletas se traduz em resultados históricos”, afirma.

Criada em 2021, a APJJP é nacionalmente reconhecida pelo trabalho com o parajiu-jitsu, modalidade adaptada para pessoas com deficiência física, visual, cognitiva ou intelectual.

Atualmente, a associação atende 57 paratletas de 16 classes funcionais e 15 atletas de comunidades em vulnerabilidade social, oferecendo treinos gratuitos no Ginásio Geraldão, em parceria com a Secretaria de Esportes do Recife.

Para Túlio Andrade Carneiro Filho, presidente da APJJP, o apoio tem sido decisivo para o desenvolvimento do paradesporto no estado.

“O esporte é uma ferramenta fundamental de autoconfiança, disciplina e inclusão. A chegada do Esportes da Sorte como patrocinador máster ampliou nosso alcance, fortaleceu o projeto e garantiu condições reais para competir no cenário nacional e internacional. Esses resultados provam o potencial do paradesporto pernambucano quando existe investimento sério e compromisso social”, destaca.

Outras ações

O Esportes da Sorte tem ampliado sua atuação em iniciativas sociais e ambientais de grande impacto. Em Parintins (AM), a marca realizou um dia de serviços de saúde, higiene, alimentação e cultura para pessoas em situação de rua, em parceria com a ONG ACSSUS.

No Recife (PE), o patrocínio à 16ª edição do projeto Há Gosto pelo Capibaribe mobilizou mais de 200 pescadores em uma barqueata que retirou toneladas de resíduos do Rio Capibaribe, além de distribuir cestas básicas, promover doações e valorizar o rio como patrimônio ambiental e cultural do estado.