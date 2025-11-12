Carlinhos Maia estrela nova campanha da Lottu

Com linguagem leve e foco nas redes sociais, a campanha reforça posicionamento da marca em diversão responsável

Carlinhos Maia é a nova estrela da Lottu (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Grupo Esportes Gaming Brasil, responsável por marcas como o Esportes da Sorte, lançou a campanha “Imagina Comigo”, criada para divulgar a Lottu, sua mais recente plataforma digital de jogos. A ação marca a estreia da marca no ambiente online com uma comunicação leve, vibrante e voltada à diversão com responsabilidade.

Protagonizada por Carlinhos Maia, a campanha parte de uma conversa descontraída com um amigo, em que o influenciador compartilha sua nova descoberta.

À medida que fala com entusiasmo, o ambiente ao redor ganha cor, ritmo e energia — uma metáfora visual que traduz a proposta da Lottu de oferecer uma experiência intuitiva, imersiva e envolvente.



“A Lottu representa a combinação entre tecnologia e entretenimento consciente. A campanha é um convite para imaginar novas formas de se divertir com segurança e propósito”, afirma Darwin Filho, CEO do Grupo Esportes Gaming Brasil.



Com uma narrativa informal e estética vibrante, “Imagina Comigo” reflete o DNA digital e próximo da Lottu — uma marca que dialoga com o público em linguagem simples, autêntica e alinhada às novas formas de consumo de conteúdo.

Além de Carlinhos Maia, a campanha conta também com Raul Erlich como embaixador, ampliando o diálogo com diferentes perfis e comunidades nas redes sociais.



A vice-presidente do Grupo EGB, Marcela Campos, reforça o compromisso da empresa com o jogo responsável.



“Nosso propósito é fazer com que o público reconheça na Lottu uma referência de confiança e inovação. Queremos que o jogador se divirta, mas sempre com a segurança de estar em uma plataforma séria, transparente e diferente de tudo o que existe no mercado”, complementa.



Com foco em mídia digital, a campanha “Imagina Comigo” reforça o posicionamento do Grupo EGB como uma das principais referências em entretenimento responsável no Brasil, aliando inovação tecnológica e proximidade com o público.