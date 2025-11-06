Recife é o destino mais procurado para viagens de fim de ano, aponta pesquisa

Atrás do Recife estão, respectivamente, Salvador e Maceió. De acordo com o Kayak, um dos principais buscadores de viagens, sete estados do Nordeste ocupam o top 10 destinos mais procurados para as férias de Natal

O Marco Zero, no Recife Antigo, é um dos pontos turísticos mais visitados e cartão postal da capital (Foto: Divulgação)

O Nordeste segue como destino mais buscado por brasileiros para as festas de fim de ano. O levantamento “Check-in para sua Viagem: Natal e Ano Novo 2025”, divulgado pelo Kayak, um dos principais buscadores de viagens do mundo, afirma que o Recife está em primeiro lugar no ranking de destinos mais procurados para as férias de Natal, enquanto Salvador (BA) e Maceió (AL) ocupam o 2º e o 3º lugares do ranking, respectivamente.

Além disso, Fortaleza (CE) encontra-se em 5º lugar, e Porto Seguro (BA), em 7º. João Pessoa (PB) está em 9º lugar na lista e Natal (RN) ficou na lanterna, ocupando a 10º colocação. Dessa forma, sete dos dez destinos mais procurados do país para o fim de ano estão na Região Nordeste.

O levantamento afirma também que houve um aumento de 16% nas buscas por voos em comparação ao mesmo período do último ano, para viagens entre 30 de dezembro de 2025 e 10 de janeiro de 2026. A pesquisa foi realizada com base em buscas feitas pelo Kayak de janeiro a setembro deste ano.

De acordo com o country manager do Kayak no Brasil, Gustavo Vedovato, as praias do Nordeste atraem diversos turistas. “É compreensível que os brasileiros prefiram destinos nacionais durante esse período. Os eventos de fim de ano em todo o país estão cada vez mais atraentes, com as regiões litorâneas sediando grandes festas e atrações entre o Natal e o Ano Novo. Muitos são atraídos pelas praias, especialmente no Nordeste, para celebrar, aproveitar as festividades e descobrir novos lugares no Brasil”, conclui.

Confira o Top 10 destinos mais buscados para as férias de Natal

1. Recife (PE)

2. Salvador (BA)

3. Maceió (AL)

4. São Paulo (SP)

5. Fortaleza (CE)

6. Rio de Janeiro (RJ)

7. Porto Seguro (BA)

8. Porto Alegre (RS)

9. João Pessoa (PB)

10. Natal (RN)

Recife está no topo do ranking

Itens que foram entregues aos barraqueiros na Praia de Boa Viagem sendo utilizados, como guarda-sol e cooler. (crédito: Divulgação/Esportes da Sorte)

A capital da "terra dos altos coqueiros" está na primeira colocação do estudo. Para a turismóloga e pesquisadora de Destinos Turísticos Inteligentes, Isabella Miranda, essa relação se dá devido ao crescente número de turistas que buscam bem-estar e autenticidade.

"Recife é uma referência nacional em cultura, lazer, gastronomia e história. Sem dúvida, esses atributos chamam a atenção do turista na hora de procurar destinos para as férias. Recife também é um importante portão de entrada para o estado e atua como um indutor do turismo para todo o território", afirma a especialista.

Isabella reforça ainda que "há um grande trabalho de promoção do turismo realizado pelo setor público e pelo trade turístico, que contribuem com resultados positivos de interesse pelo destino, como demonstrado na pesquisa".

“Esses números representam o resultado de todo um trabalho realizado pelos investimentos do Governo de Pernambuco na área de infraestrutura, como a melhoria nas estradas, que atraem os turistas", comenta o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba.

O responsável pela pasta estadual afirma ainda que o investimento em segurança pública também é um convite aos turistas, que se sentem seguros quando nos visitam. "É uma soma de fatores e ações em diversas áreas que fortalecem o setor turístico e aumentam essa procura pelo nosso estado, no qual o Recife está inserido”, disse.

“A prefeitura tem feito o dever de casa ao longo do ano, participando de feiras nacionais e internacionais promovendo e divulgando a cidade do Recife e profissionalizando os nossos eventos. A cidade está cada vez mais preparada, a exemplo do Réveillon, que já é um dos maiores do Brasil, e também com o lançamento do carrinho elétrico, que dá um giro pelo bairro do Recife com roteiros guiados. Então, tem as belezas que são naturais, mas o trabalho que prefeitura tem feito de atração turística deu esse resultado: do destino mais procurado para o final do ano no Brasil”, comemorou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus.

Dos dez destinos mais procurados, sete são do Nordeste

O levantamento revela que os estados do Nordeste estão em alta, se comparados aos demais destinos do país. Para Isabella Miranda, isso se dá graças à pluralidade cultural e à autenticidade regional.

"Estamos em um momento muito interessante na busca por viagens. Há um crescente interesse por destinos e roteiros que ofereçam um mix de alto valor para o bem-estar do turista. Esse alto valor está vinculado à necessidade de fugir um pouco da correria da cidade grande e buscar nas férias elementos que possibilitem um certo frescor para a rotina, como a natureza, a cultura, a hospitalidade e a originalidade", explica a especialista, que atua na área há quase 15 anos.

Isabella afirma ainda que os turistas estão buscando cada vez mais suporte para viagens, como uma boa diversidade de atrativos turísticos, acesso à internet, opções de hotéis, restaurantes e uma variedade de preços e roteiros turísticos locais que permitam flexibilidade para o visitante. "O Nordeste aponta, mais uma vez, como um território que desperta interesse e desejo de consumo", conclui a turismóloga.