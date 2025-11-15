Esportes da Sorte lança campanha nacional "Olha a Diversão" e celebra o DNA alegre do brasileiro

Com Kevinho, MC Daniel e Léo Santana, ação institucional reforça posicionamento da marca como uma das principais plataformas de entretenimento do país

Kevinho, MC Daniel e Léo Santana, três grandes embaixadores do Esportes da Sorte (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte estreou sua nova campanha institucional “Olha a Diversão”. A iniciativa marca o início de uma ampla estratégia de mídia nacional e reforça o papel da marca como uma das principais plataformas de entretenimento do Brasil — moderna, acessível e comprometida com o jogo responsável.



Protagonizada por Kevinho, MC Daniel e Léo Santana, três grandes embaixadores do Esportes da Sorte, a campanha transforma um dos maiores hits do funk em um hino sobre leveza, alegria e cotidiano.

A nova versão de “Olha a Explosão”, agora intitulada “Olha a Diversão”, celebra os pequenos momentos de entretenimento que fazem parte do dia a dia de milhões de brasileiros — sempre com a mensagem de que diversão e responsabilidade caminham juntas.



“O Esportes da Sorte nasceu com o propósito de celebrar o que o brasileiro tem de melhor: sua alegria e sua paixão pelo jogo. Nós acreditamos que a verdadeira diversão só acontece com responsabilidade, transparência e consciência”, afirma Darwin Filho, CEO do Grupo Esportes Gaming Brasil.



Com narrativa leve, trilha contagiante e estética vibrante, a campanha reflete o posicionamento do Esportes da Sorte como uma plataforma de entretenimento que promove cultura, diversidade e responsabilidade.

O conceito reforça a missão do grupo em fomentar a diversão de forma saudável, conectando-se com diferentes públicos e regiões do país — dos grandes centros urbanos às festas populares que contam com o patrocínio da marca.



“O Esportes da Sorte quer ocupar um espaço único na mente e no coração das pessoas. Quando alguém pensar em uma casa de apostas, queremos que pense na gente porque unimos credibilidade, entretenimento e responsabilidade de um jeito que só a nossa marca entrega”, complementa Marcela Campos, vice-presidente do Grupo EGB.



Com um plano de mídia abrangente e multicanal, a estratégia aposta em amplitude e consistência de exposição. A campanha será exibida em grandes emissoras de TV e rádios, e ampliará sua presença no digital por meio de portais de grande audiência e plataformas de streaming.



Nas redes sociais, a ação se desdobra em ativações com criadores de conteúdo e influenciadores que atuam como embaixadores culturais da marca.

A estratégia explora trends, collabs e conteúdos nativos em tempo real — especialmente em torno de eventos culturais e esportivos —, transformando as plataformas em verdadeiros hubs de resenha e entretenimento digital.