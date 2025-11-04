Na solenidade, celebridades e empresas que estão marcados nas páginas do Diario receberam a medalha

Homenagens aos que fizeram parte da trajetória bicentenária (Foto: DP Foto)

Ao chegar no Teatro de Santa Isabel para as comemorações dos 200 anos do Diario de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra afirmou que o Diario, “ao longo de sua trajetória, tem sido um interlocutor da história de nosso estado, participando ativamente na construção da democracia e acompanhando as nossas lutas”. “São 200 anos dedicados a proporcionar à população o acesso à informação”.

Já o prefeito João Campos ressaltou que a importância da noite de ontem “reside não apenas na comemoração, mas no marco histórico”. “É fundamental celebrarmos um veículo que completa 200 anos, um superlativo do nosso estado, que personifica história, memória e a força da imprensa”.

Ambos estavam entre as 30 pessoas e empresas que receberam a medalha comemorativa dos 200 anos do DP. Além deles, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto, também foi homenageado. Ele destacou a importância histórica do jornal, para o qual já escreveram intelectuais como Gilberto Freyre, Mário Melo e Josué de Castro. “Dentre tantas pessoas importantes que participaram do Diario, é uma honra poder ser um pedacinho dessa história. Fico muito satisfeito e honrado de receber essa homenagem”, disse.

A música pernambucana também foi lembrada durante a entrega das medalhas. Os compositores Chico Science e Capiba receberam homenagens póstumas. “Para mim, toda homenagem que fizerem para ele é pouca. Ele merece”, agradeceu Maria José Barbosa, viúva de Capiba, conhecida como Zezita — que também marcou presença na solenidade.

Referências para o meio corporativo local, as empresas Esportes da Sorte, Moura Dubeux e PontesTur também fizeram parte da lista, bem como empresários como João Carlos Paes Mendonça, representado por Lúcia Pontes, e Eduardo Monteiro.