Esportes da Sorte patrocina II Corrida do Centenário da Avenida Boa Viagem

Evento reuniu milhares na orla do Recife e celebrou aniversário de uma das avenidas mais emblemáticas da capital

Funcionários do Esportes da Sorte posando pra foto no stand da empresa após a corrida (Divulgação/Esportes da Sorte)

O incentivo da empresa não ficou apenas no patrocínio. Sessenta colaboradores participaram da prova, integrando um programa interno que estimula o bem-estar e o trabalho em equipe.

Um deles foi Waleston Rennan de Lima Araújo, supervisor de design do setor de produto, que compartilhou como o envolvimento com o esporte mudou sua rotina.

“Antes eu tirava onda de quem acordava cedo para correr. Hoje entendo totalmente o valor disso. Projetos como esse são um empurrão maravilhoso para quem quer dar um restart na vida. E quando a empresa apoia com estrutura, água, frutas, stand e energia boa, é outro nível”, contou Waleston.

Diagnosticado com diabetes e pesando 146 kg, ele passou a cuidar da alimentação e a praticar atividades físicas.

“Além da corrida, pratico academia e boxe. Hoje estou com 99 kg e minhas taxas estão ótimas. Posso dizer que minha vida mudou mais de 200%”, afirmou.



O supervisor de tráfego pago Bruno Cruz, que corre desde 2018, completou os 5 km da prova em 25 minutos.

“É muito bacana ver a empresa apoiando o esporte e incentivando os funcionários a ter mais qualidade de vida. Amo correr e estou sempre chamando o time para vir junto”, destacou.



Para Marcela Campos, vice-presidente do Grupo Esportes Gaming Brasil — controlador do Esportes da Sorte —, o incentivo ao esporte dentro e fora da empresa é uma política permanente.



“O esporte é um instrumento poderoso de transformação e bem-estar. Quando incentivamos nossos colaboradores a praticar atividades físicas, estamos cuidando da saúde deles, fortalecendo a cultura de equipe e reforçando nossos propósitos de inspirar pessoas a se desafiarem, superarem limites e viverem com mais qualidade de vida”, afirmou.



A corrida contou com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, saindo do Parque Dona Lindu até a rotatória da Avenida Brasília Formosa, em Brasília Teimosa, com retorno ao ponto de partida.

O evento teve estrutura completa de hidratação, sinalização, apoio médico e um esquema especial de trânsito para garantir a segurança dos corredores e do público.



Com ações como essa, o Esportes da Sorte reforça que investir em esporte é também investir em pessoas — e que cada quilômetro percorrido representa um passo em direção à superação e ao bem-estar coletivo.