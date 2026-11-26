Neste sábado (28), às 19h30, esse legado se materializa com o show “Da Lata 30 anos”, que chega ao Recife dentro da programação do festival No Ar Coquetel Molotov , no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Ao longo do dia, Karol Conká, Nanda Tsunami, O Kannalha, Bia Soull, Major RD e outros nomes nacionais e internacionais também se apresentam no evento.

Para entender a música brasileira contemporânea, certos álbuns clássicos são paradas obrigatórias. “Da Lata” (1995), de Fernanda Abreu, é um deles. Mais de três décadas depois, a obra segue em sintonia com o pop feito hoje no país por meio de sua mistura singular de funk, samba, soul e música eletrônica.

Curiosamente, o perfil do público do festival inclui uma parcela expressiva de jovens que nem eram nascidos quando “Da Lata” estourou no Brasil e atingiu a marca de milhares de cópias vendidas. Para os mais desavisados, o álbum soa facilmente como uma produção deste século ou até da década passada. O engano é compreensível: até Fernanda Abreu se admira com a modernidade do trabalho que realizou.

“Fiquei realmente impressionada com a atualidade das músicas, das letras, dos arranjos, da sonoridade, da mixagem e masterização, dos samples e das programações. A produção musical do disco continua muito interessante. Por isso, também fizemos muitos ensaios para levar ao palco os arranjos originais”, afirma a cantora carioca em entrevista ao Diario.

“Da Lata” foi o terceiro álbum da carreira solo de Fernanda Abreu, lançado quase uma década após o fim da Blitz, banda em que foi backing vocal até 1986. Antes dele vieram “SLA Radical Dance Disco Club” (1990) e “SLA 2 Be Sample” (1992), os quais já imprimiam uma identidade sonora muito particular ao estreitar os laços entre o funk e o pop.

“A minha experiência de sucesso com a Blitz já tinha acontecido. Queria começar a carreira solo com tranquilidade, consistência e sem pressa, fazendo o som que eu realmente desejava”, conta. “Lembro que o diretor artístico da gravadora me disse que ainda não existia aquele mercado no Brasil. Ele não sabia o que fazer com uma produção que misturava elementos da música brasileira com sonoridades eletrônicas”, recorda.

Enquanto a música urbana brasileira espelhava referências internacionais como Madonna, Michael Jackson e Prince, Fernanda enxergou um outro caminho. “Quando lancei meu primeiro disco solo, quem me acolheu foi a pista eletrônica, a cena dos DJs e os bailes”, destaca.

Na visão dela, “Rap da Felicidade”, de Cidinho e Doca, e outros hits do funk carioca foram decisivos para consolidar a atual música eletrônica e pop no Brasil. “Hoje, vemos a importância dos DJs e beatmakers na produção de artistas como Anitta, IZA, Ludmilla e Luísa Sonza. Essa linguagem está consolidada na música pop”, diz.

Além das comemorações em torno do disco, a apresentação deste sábado resgata um capítulo importante dessa história no Recife: o show antológico no Abril Pro Rock, em 28 de abril de 1996. Nos bastidores, porém, a noite foi marcada pela ansiedade diante dos atrasos na programação. “Fiquei nervosa, pensando se o público já estaria cansado depois de tantas horas de festival e se ainda teria disposição para assistir ao meu show”, relembra.

Quando finalmente pisou no palco, por volta das 5h da manhã, qualquer receio se dissipou em meio a uma sintonia arrebatadora entre artista e plateia. “Esse show está nesse panteão de apresentações memoráveis da minha carreira”, exalta.

A ligação com Pernambuco vai ainda mais fundo: “Da Lata” foi gravado no estúdio Nas Nuvens, do produtor Liminha, onde Chico Science & Nação Zumbi também registraram “Da Lama ao Caos”. “O que eu fazia no Rio dialogava, de certa maneira, com o que a Nação Zumbi estava propondo em Pernambuco”, ressalta Fernanda.

Ela só conheceu Chico alguns anos depois, em Nova York, nos bastidores do The Brazilian Music Festival, que rendeu uma parceria histórica na nova versão de “Rio 40 Graus”, no álbum Raio-X (1997). “Foi muito legal ter gravado com Chico. Ele era um cara muito perfeccionista e musical. Nós nos entendemos muito bem, até porque também sou virginiana e bastante perfeccionista”, brinca a cantora.