Festival No Ar Coquetel Molotov anuncia atrações para edição de 2025

Duquesa, Gaby Amarantos e Urias serão atrações do No Ar Coquetel Molotov 2025 (Fotos: Divulgação)

O Coquetel Molotov anunciou, nesta segunda-feira (27), as atrações para sua vigésima segunda edição, marcada para o dia 6 de dezembro, no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Com atrações que vão do tecnobrega aos ritmos latinos, a programação apresenta ao longo de mais de 12 horas e em três palcos uma série de shows, entre eles apresentações de Gaby Amarantos, Terno Rei e Vera Fischer Era Clubber.

O evento teve reconhecimento em nível institucional ao receber o título de Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, proposto pela deputada estadual Dani Portela e aprovado em plenário na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) em outubro deste ano.

“Essa tem sido uma das edições mais desafiadoras do Coquetel Molotov. Estamos vivendo um momento de grande dificuldade na captação de recursos, especialmente no Nordeste, e isso nos obrigou a nos mover de forma diferente, repensando estratégias e fortalecendo parcerias. Ainda assim, conseguimos montar uma das programações mais incríveis que já fizemos, com novidades da América Latina, do Brasil e da França, celebrando o Ano da França no Brasil”, conta Ana Garcia, diretora do festival. “A cada ano recebemos um público diverso, que vem de todas as regiões do país e até de fora, sendo que 32% do público é de fora de Pernambuco, o que reforça a força cultural e o potencial turístico do festival. Nesta edição, 70% dos artistas e grupos têm mulheres em sua formação, reafirmando nosso compromisso com a equidade de gênero e a representatividade nos palcos", revela a organizadora.

Confira os nomes que se apresentarão no festival:

Gaby Amarantos (PA), Terno Rei (SP), Vera Fischer Era Clubber (RJ), Jambre (PE), Maiguai (Colômbia), Guerreiros do Passo (PE), Pelados (SP), Clara Potiguara (PB), holandês (PE), Shevchenko (PE), Mamba Negra (SP), Baile da Brota (PE), Roda de Sample (SP), Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno (PE), DJ Marky (SP), Don L (CE), Urias (MG), Zaho de Sagazan (França), Samuel de Saboia (PE), DJ Babatr (Venezuela), Isabella Lovestory (Honduras) e Duquesa (BA).

O festival possui patrocínio da Natura, Prefeitura do Recife e Embratur, com cerveja oficial Heineken® e apoio da Livre de Assédio, Manifesto Ambiental, Feira Preta, Borsoi, Funarte e Ibermúsicas, além de incentivo da PNAB PE pela Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco e evento parceiro da Temporada França-Brasil 2025, sendo realizado pela Coda Produções e Instituto Cultural Coquetel Molotov. Os ingressos já estão à venda na Shotgun com acesso gratuito para Pessoas Trans e PCDs.